Vox alerta de casos de 'okupación' y culpa a PP, PSOE y extrema izquierda de tener "un país hecho para delincuentes"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, junto al diputado provincial David Arranz, en Binéfar. - VOX ARAGÓN

BINÉFAR (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha expuesto este viernes desde Binéfar, junto al diputado autonómico David Arranz, un caso de 'okupación ilegal' que tuvo lugar a finales de agosto en este municipio de la Comarca de La Litera. Ha concretado que estos hechos sucedieron en el número 9 de la calle José Artesano y ha culpado a PP, PSOE y extrema izquierda de que "tengamos un país hecho para delincuentes".

Nolasco, quien se ha reunido este viernes con la víctima de la okupación antes de efectuar sus declaraciones, ha lamentado que a este propietario "todos le dan la espalda, a excepción de Vox".

"No tiene ninguna institución a la que dirigirse", ha lamentado el portavoz de Vox. Por todo ello, ha trasladado su "impotencia", dado que "se sacó su hipoteca currando mientras sus amigos estaban de fiesta, para tener este piso que ahora le han okupado".

"Ahora no puede entrar en su casa, porque le dicen que es allanamiento de morada", ha censurado Alejandro Nolasco. Ha señalado que "los okupas son extranjeros y ni siquiera son personas vulnerables, eufemismo que utiliza la izquierda para blanquearlos, porque están trabajando y tienen su sueldo".

Ha añadido que "están extorsionando a la víctima para que les haga un contrato de alquiler" y se ha preguntado: "¿Cómo es posible que no puedas entrar a tu casa a recuperar lo que es tuyo?".

Igualmente, Nolasco ha analizado que "tanto el PP, PSOE como la extrema izquierda son todos culpables de que hayamos llegado a esto y tengamos un país hecho para delincuentes" y ha criticado la decisión de la actual vicepresidenta y consejera de Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, por "cargarse nuestro proyecto de Oficina contra la Okupación Ilegal".

Era una de las iniciativas que Vox estaba impulsado desde el Gobierno de Aragón, antes de la ruptura que tuvo lugar el 12 de julio de 2024. Ha afirmado que con Vox "habrá desalojo express" y "al okupa, patada en el culo y responsabilidad civil y penal".