Vox alerta de que la criminalidad se dispara un 20% en Huesca mientras "PP y PSOE miran hacia otro lado"

El concejal de Vox enel Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió - VOX HUESCA

HUESCA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha alertado de la "preocupante" evolución de la criminalidad en la ciudad durante el primer trimestre de 2026, que ha aumentado y ha criticado duramente el intento del Ayuntamiento de Huesca, gobernado por el PP, y de la Subdelegación del Gobierno de "minimizar y ocultar una realidad que ya no puede esconderse".

Los datos oficiales del Ministerio del Interior son "contundentes", ha enfatizado Vox al argumentar que la criminalidad total ha aumentado un 19,1% en tan solo un año, pasando de 528 delitos en el primer trimestre de 2025 a 629 en el mismo periodo de 2026.

"Especialmente alarmante resulta el incremento de los delitos más graves", han expresado al apuntar que los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 80%, pasando de 5 a 9 casos. Dentro de esta categoría, las agresiones sexuales con penetración crecen un 50%, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual se duplican, registrando un incremento del 100%.

"Igualmente preocupante" es el aumento de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, que se disparan un 200%, han señalado. A ello se suma la aparición de dos homicidios dolosos o asesinatos en grado de tentativa, cuando en el mismo periodo del año anterior no se había registrado ninguno.

Desde Vox Huesca han calificado de "inaceptable" que, mientras los datos oficiales reflejan un "deterioro evidente" de la seguridad ciudadana, las administraciones responsables sigan intentando trasladar a los oscenses un mensaje de normalidad, que "no se corresponde con la realidad".

"Resulta especialmente llamativo --ha comentado Vox-- que apenas unos días antes, durante la celebración de la festividad de la Policía Local, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, volviera a insistir en que nuestra ciudad es segura, omitiendo precisamente los datos que hoy conocemos y que reflejan una tendencia muy preocupante".

La seguridad de los oscenses "merece transparencia, rigor y valentía política", ha exigido Vox para avisar de que "negar los problemas o esconder las cifras no protege a nadie". "Al contrario, impide adoptar las medidas necesarias para combatir una situación que cada vez preocupa más a numerosos vecinos", ha asegurado.

Tras esta exposición, Vox ha exigido al Ayuntamiento de Huesca y a la Subdelegación del Gobierno que "abandonen la propaganda, reconozcan la gravedad de los datos y expliquen públicamente qué medidas concretas van a adoptar para frenar una criminalidad que crece a un ritmo muy superior al de la media de una ciudad que siempre había destacado por su tranquilidad".

"Los hechos son tozudos. Y los datos oficiales demuestran que Huesca hoy es menos segura que hace un año", ha zanjado Vox.