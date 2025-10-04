Vox avanza que se ausentará del acto de concesión del título de Hija Predilecta a la Casa Palestina en Aragón

ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha avanzado que su grupo tiene previsto ausentarse durante el acto de concesión del título de Hija Predilecta a la Casa Palestina en Aragón de este sábado para escenificar su rechazo a un nombramiento que entiende una "deshonra" para la capital aragonesa.

Así lo ha asegurado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha lamentado el "error" de la abstención con la que el equipo de Gobierno ha permitido un nombramiento que a su juicio "incumple total y absolutamente" el reglamento de distinciones y honores, y resulta una "provocación" de ZeC, que "intenta instrumentalizar políticamente" un acto protocolario "que tendría que quedar al margen de controversias políticas".

Calvo se ha hecho eco de varias informaciones publicadas por un medio de comunicación, OK Diario, en las que se asegura que el fundador de la Casa Palestina en Aragón, Ibrahim Abayat, es un antiguo terrorista de Fatah y que la propia entidad reivindicó y celebró los atentados del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás en territorio israelí, en los que murieron asesinadas más de un millar de personas y 251 fueron secuestradas.

"Una organización que celebra aquellos atentados creemos que no es merecedora en absoluto de este reconocimiento, que empaña el buen nombre de Zaragoza. La ciudad no puede tener como hija predilecta a una organización terrorista o que celebra actos terroristas", ha sostenido sobre una distinción de la que ha también ha lamentado la "triste coincidencia" de que se produzca a pocos días del segundo aniversario de la matanza.

Preguntado sobre la gravedad de acusar de terrorismo al que fuera integrante de una organización cuyo fundador, Yaser Arafat, llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz en 1994, Calvo ha sostenido que, tras revisar información procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, "parece acreditado que esta persona intervino en algún secuestro de rehenes hace ya bastantes años, en el año 2002, en Belén, en una iglesia en Belén, con un secuestro de rehenes y una de las condiciones que se puso precisamente para la liberación de estos rehenes fue la deportación".

"Esta persona, en alusión a Abayat, no está exiliada, está deportada, que es un matiz yo creo que bastante importante. Y si se encuentra aquí, en España, es como consecuencia de aquellos acuerdos para facilitar la liberación de rehenes. Es decir, es una persona que ha participado en actos terroristas", ha declarado.