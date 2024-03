Vox avisa a PP que no permitirán que las comunidades donde gobiernan reciban más inmigrantes "ilegales"

El portavoz nacional de VOX apoya a Nolasco y recalca que "jamás" estarán de acuerdo con "el trato que dan a la mujer" los musulmanes



ZARAGOZA/MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz nacional de Vox, el diputado autonómico madrileño José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que su formación "no va a permitir" que las comunidades en las que gobierna con el PP --Extremadura, Comunidad Valencia, Aragón y Castilla y León-- reciban inmigrantes que han entrado "de forma ilegal en España".

Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede nacional del partido, Fúster ha dado a entender que no habían hablado de esta decisión aún con sus socios 'populares' y que lo harán para "intentar llegar al mejor acuerdo posible" una vez que estudien las conclusiones que salgan de la Conferencia Sectorial de Migraciones que se celebra este lunes.

"FALSO BUENISMO"

Pero ya ha avanzando que su posición es que no se puede caer en lo que considera un "falso buenismo". "Por supuesto, como no podemos caer en ello, en los gobiernos autonómicos en los que esté Vox no vamos a permitir que se trasladen inmigrantes que han entrado en nuestro país de forma ilegal".

Fúster ha dado por hecho que el Gobierno, a través de sus "pactos indignos que van contra España", va a "intentar exportar cierta parte o la gran parte de la inmigración ilegal a la mayor parte de las autonomías", cuando, en su opinión "todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato"

"No vamos a colaborar jamás con las mafias, con el tráfico de seres humanos", ha proclamado el nuevo portavoz de Vox, que ha vinculado inmigración ilegal e inseguridad.

RESPALDO A NOLASCO

Además, ha justificado a su compañero, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, quien la pasada semana rompió un folleto de promoción del ramadán con el argumento de que el Corán incita a golpear a las mujeres.

"Hay un aspecto en el que jamás, jamás vamos a estar de acuerdo con ellos, es en el trato que le dan a la mujer. Nosotros queremos mujeres libres e iguales. Ellos no quieren eso. Por tanto, le digo, estamos todos en lo mismo", ha indicado Fúster.