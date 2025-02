VOX carga contra la "cacicada" de las autonomías: "Quitan a Aragón el dinero para salvar a muchos pueblos"

Azcón ha alertado a Nolasco que ha perdido la oportunidad de hablar de despoblación al abordar el pleno en clave nacional

ZARAGOZA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que el Estado de las autonomías es un fracaso y "quitan" a la región el dinero necesario para salvar a muchos pueblos de Teruel, Zaragoza y Huesca, a lo que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, le ha respondido que "hablar de despoblación es defender a Aragón".

Nolasco ha intervenido este martes en el pleno monográfico que se celebra en las Cortes de Aragón para debatir sobre el modelo de financiación autonómica, donde ha tildado de "canallada" lo que está haciendo "el Gobierno del número uno de la trama según la UCO con esta región", en referencia al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Sin embargo, el portavoz de VOX en el Parlamento autonómico ha considerado que "el principal problema es el Estado de las autonomías, sus cacicadas, su injusticia intrínseca, su falta de equidad", de modo que VOX "luchará hasta el último aliento para acabar con la política de salón, de intereses partidistas, personales, económicos y de mera conveniencia".

Para Nolasco, "la prueba del fracaso y la esquizofrenia" del Estado de las autonomías, que "quitan dinero a Huesca, Zaragoza y Teruel para dárselo a extorsionadores separatistas y herederos de ETA", es la celebración del pleno de este martes.

"No se puede hablar de financiación justa mientras siga fomentándose la inmigración ilegal", en alusión directa a los 4.500 menas que el Gobierno central tiene previsto repartir entre las distintas comunidades. "Aunque como los independentistas no quieren menas, repartirán esos 4.500 ilegales entre el resto de reinos de taifas en los que no necesiten sus votos", ha analizado Nolasco.

En este sentido, Alejandro Nolasco ha advertido: "Los recursos son limitados y es el momento de elegir entre hospitales públicos o centros de menas, entre colegios públicos, o pagarle la manutención en las cárceles a personas que no son de aquí y vinieron de culturas incompatibles con el respeto a las mujeres".

Además, ha recalcado que todavía no han llegado los 13 millones del FITE acordados en la reunión entre Pedro Sánchez y Azcón, sino que a Aragón le deben 87 millones "y ahora le quieren quitar 422 millones por eliminar criterios de orografía y despoblación en el sistema de financiación autonómico. Evidentemente nos parece mal".

PROBLEMA ESTRUCTURAL

Por otro lado, el portavoz de VOX ha recordado que "justicia es dar a todos según sus necesidades" y la muchos pueblos de Zaragoza, Teruel y Huesca "necesitan ayuda, porque se le está dejando morir" en lo que ha calificado de "exterminio lento".

"No es cierto que a Aragón ni a ninguna región de España le hayan venido bien las autonomías", ha aseverado Nolasco, "no es cierto", para añadir que solo han servido para que algunos se hayan hecho ricos, crear agencias de colocación o agrandar los sistemas clientelares de algunos partidos. "España es un inmenso reino de taifas totalmente desigual", ha lamentado.

Nolasco ha señalado que la "esquizofrenia del Estado de las autonomías se replica en el PP y el PSOE" y se ha preguntado si la reclamación de una "financiación más justa" es para "traer más menas, más ilegales, más inseguridad".

Así, ha subrayado que ni el PP ni el PSOE, ni tampoco los demás partidos de izquierda están dando soluciones reales, sino que "están espiándose unos a otros a ver si les pillan en contradicciones para dejarse en evidencia y haciendo chistes y chascarrillos mientras todo se va al traste".

LÍNEA NACIONAL

En su turno de réplica, Jorge Azcón se ha dirigido a Nolasco: "En política todos cabalgamos contradicciones. Yo también". Además, le ha reprochado su defensa de la posición nacional de VOX con respecto al Estado de las autonomías en lugar de abordar el tema de la despoblación en el marco del nuevo modelo de la financiación autonómica.

"Ha perdido una oportunidad para defender criterios económicos que ayuden a la despoblación y que ayuden, evidentemente, a la provincia de Teruel", ha comentado el presidente de Aragón, quien ha reconocido la "sensibilidad" de Nolasco en este tema.

"Hoy merecía la pena que, en lugar de hablar de globalidades y generalidades del sistema autonómico, hacerlo de despoblación, no de inmigrantes. Usted es de Teruel y ha perdido una oportunidad", ha añadido Azcón, que ha dudado de que VOX mejore la situación de la provincia de Teruel si sus decisiones se adoptan en clave nacional.