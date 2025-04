Vox compara el crecimiento del gasto turístico del 16% en España frente al 7,9% de Zaragoza

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha comparado el crecimiento del gasto turístico del 16 por ciento de media en España en el último ejercicio frente al 7,9 por ciento de la capital aragonesa.

El gasto medio por turista es inferior en la capital aragonesa, con 122 euros frente a 160 euros en el conjunto de España, ha expuesto. Por otro lado ha reconocido que los datos del crecimiento del turismo extranjero es en Zaragoza superior al experimentado en el la media de España, un 12 frente a un 10 por ciento, lo cual es "positivo".

Julio Calvo ha explicado que el turista que viene a Zaragoza "desconoce" que está la Alfarería y el Parque Grande, entre otros espacios. "No somos capaces de ofrecerles, por ejemplo, el espectáculo de luces de todas las fuentes del Parque Grande o el Batallador", ha lamentado.

Por ello, ha alertado de que "si no se mejora el urbanismo, el cuidado de los edificios, monumentos y la seguridad, tampoco se va a conseguir atraer muchos turistas".

A su parecer, para que un turista venga a Zaragoza y contrate una estancia hotelera, tiene que tener previsto un número de actividades o de visitas que superen las que se pueden hacer en unas pocas horas o en un día. Así, lo ha trasladado Julio Calvo en la comparecencia solicitada al gerente de Zaragoza-Turismo, José Francisco García López, para que explique los sistemas de medición de la actividad turística en Zaragoza.

Calvo ha lamentado el "escaso conocimiento que, en general", tienen las personas que acuden a Zaragoza de la amplísima oferta turística que ofrece la ciudad. "El turista medio --ha detallado --se da un paseo por la plaza del Pilar, compra algún souvenir en las tiendas cercanas de la calle Alfonso o la calle Jaime I, vuelve a coger el autobús y se va".

"El problema no es del turista, sino del equipo de Gobierno de la ciudad", ha diferenciado al explicar que los visitantes "desconocen" los lugares de interés.

GRANDES EVENTOS CON RESULTADOS NO TAN GRANDES

En su intervención, Julio Calvo se ha referido a los grandes eventos que, desde el Ayuntamiento, es organizan en los últimos meses para cuestionar la repercusión que tienen. "En febrero --ha comentado-- se produjo el evento Zaragoza Luce, y es verdad que el centro de Zaragoza se llenó. Yo no sé hasta qué punto ese flujo de gente vino para ver estos actos o para contemplar los monumentos. Yo creo que un evento como ese atrae poca gente".

Ha informado de que en los últimos informes del Instituto Aragonés de Estadística, se ha comprobado que en el mes de febrero, precisamente cuando se celebra Zaragoza Luce, las pernoctaciones en Zaragoza "habían descendido con respecto al año anterior, lo cual es un indicador claro de que este tipo de eventos, evidentemente, no atraen gente de fuera", ha deducido.

MÁS QUE EL PILAR O LA SEO

El portavoz de Vox ha recalcado que Zaragoza tiene reclamos "suficientes", que se están olvidando y ha sugerido que para que en Zaragoza un turista vea más cosas que el Pilar "tiene que conocer que en Zaragoza hay muchos más monumentos y muchos más sitios para ver que no estrictamente la basílica o La Seo".

Al respecto, ha lamentado que "desconocen incluso que ahí al lado está el Mercado Central". Por ello, ha estimado que un turista que viene a Zaragoza "tiene que saber que tiene muchas más cosas que ver que las que puede haber en un solo día de estancia y, por lo tanto, contratará una estancia de hotel".

Ha sugerido que los turistas sepan que alrededor de Zaragoza no solamente están Calatayud, Borja o Cariñena, que no solo existen las bodegas de la garnacha, sino que hay un "riquísimo patrimonio", entre los que ha citado el Monasterio de Piedra, el Monasterio de Veruela, Tarazona, el Moncayo, tenemos Sos del Rey Católico, incluso los Mayor de Riglos o Loarre en la provincia de Zaragoza.

"Tenemos el patrimonio de Los Sitios, que no estamos sabiendo vender ni potenciar. La Semana Santa, un fracaso enorme. O el hecho de que la Semana Santa de Zaragoza, por ejemplo, estos días pasados no se haya visto en ninguna televisión de ámbito nacional, que solamente hemos visto la rompida de la hora de Calanda, pero ha salido la Semana Santa de Málaga, de Valladolid, de toda España prácticamente, y de Zaragoza no ha habido ni una sola referencia", ha comparado.

SEGURIDAD

En cuanto a la seguridad ha observado que la gente "tiene que salir espantada" de los pisos o apartamentos turísticos que se están instalando en el Casco Histórico y que los turistas contratan.

"Tenemos conocimiento de algún conocido hotel de la calle Conde Aranda, en donde se quejan de las malas, malísimas referencias que dan las personas, los turistas que van a ese hotel cuando salen o cuando vuelven de cenar, con todo el ambiente que se encuentran".

Tras esta exposición, Calvo ha dejado claro que "si no se mejora el urbanismo, el cuidado de los edificios y monumentos y no se cuida la seguridad, tampoco se va a conseguir atraer muchos turistas, porque las referencias que van a dar no van a ser precisamente las mejores".