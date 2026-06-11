Vox cree necesario hacer reformas en las calles, pero con planificación para no colapsar Zaragoza

Archivo - La nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha trasladado su disconformidad con el resultado de las obras de reforma de calles y avenidas en los diferentes distritos porque aunque son necesarias se precisa de una planificación para "no colapsar la ciudad".

Tras preguntarse por es resultado de las obras, Torres ha relatado que hay árboles maduros que se han eliminado con las reformas de las calles y avenidas, un número de carriles también se ha restringido y hay plazas de aparcamiento, tanto de vehículos como de motos, que "se están eliminando".

Este es el resumen que ha trasladado Eva Torres tras el circuito que los concejales de Vox han hecho por aquellas zonas donde se pretende obrar, o donde ya se está trabajando, y "se puede constatar todo esto".

Para argumentar sus críticas han dicho que "no hay más que preguntarle a los autónomos, a los taxistas y a todo aquel que necesita su vehículo para moverse por la ciudad para comprender cómo se está viviendo esta situación".

Por lo tanto, "las reformas sí, pero planificadas", ha resumido Torres para añadir que las reformas son necesarias, pero "no es necesario empeorar la movilidad a futuro de la ciudad".

EJEMPLOS

Entre los ejemplos que ha expuesto Torres ha citado la reforma de la calle Pedro Cerbuna donde de las 59 plazas de aparcamiento y 14 de motos "al eliminar todo un lado de aparcamiento, lo más probable es que desaparezcan la mitad de todas estas plazas", ha calculado.

"Que se eliminen plazas de aparcamiento significa que se reduce la calidad de vida de los zaragozanos porque cuando un trabajador regresa a casa y tiene que aparcar su vehículo y necesita tres cuartos de hora para aparcar, eso disminuye su calidad de vida", ha manifestado.

"Cuando una familia viene con sus hijos y las bolsas de la compra y tiene que aparcar a un kilómetro de su casa, eso disminuye su calidad de vida. Cuando los autónomos están trabajando y tienen que parar o tienen que hacer alguna reparación en alguna casa o en algún comercio y no pueden hacerlo, eso disminuye la calidad de vida", ha explicado.

"Al final --ha concluido Eva Torres-- lo que está produciendo en nuestra ciudad es que se está empeorando la movilidad y se está empeorando la calidad de vida de los zaragozanos".

OBRAS EN EL COSO

Por su parte, el concejal de Vox, Armando Martínez, se ha referido a la reforma que se ha iniciado entre El Coso y San Miguel. "Otra actuación del gobierno de la ciudad que siendo necesaria es algo que se lleva a cabo de espaldas a las necesidades de los zaragozanos, a las necesidades de los vecinos".

Ha relatado que son decenas, "por no decir centenares de motocicletas" las que se aparcan cada mañana porque son de trabajadores que vienen a estos edificios y que necesitan donde poder dejar sus vehículos.

Ha hecho referencia a los problemas que van a encontrar en el futuro los numerosos vehículos de reparto aparcados en los carga y descarga. "Todos estos vehículos no han sido en absoluto tenidos en cuenta en la reforma de Coso San Miguel, porque recordemos que con la ampliación de las aceras la calzada va a sufrir un estrechamiento considerable. Esto va a suponer en la práctica que todas estas personas, todos estos trabajadores que necesitan venir en su motocicleta a trabajar, no van a encontrar donde aparcar", ha alertado.

Además, ha aventurado que "los repartidores, los de siempre, no van a tener ningún espacio donde poder hacer las paradas para hacer esos repartos a los locales del coso, que ya ve que son unos cuantos".

"Tenemos hoteles, tenemos hostelería, tenemos comercio. ¿Cómo se van a llevar a cabo esos repartos? Y es que nuevamente el equipo de gobierno inicia proyectos sin tener en cuenta a quienes luego van a tener que sufrir las consecuencias del día a día de un diseño que se hace en un despacho, sin contar con la opinión de los vecinos, de los comerciantes y de los trabajadores. ¿Cómo se van a reubicar?", se ha preguntado.

OBRAS EN LAS FUENTES

"Hemos venido hasta Las Fuentes en respuesta a la preocupación de los vecinos, estamos en una zona que todos los vecinos utilizan como aparcamiento de sus vehículos, estamos en una zona donde las viviendas, la mayor parte de ellas no tienen garajes y los vecinos necesitan una zona donde dejar sus vehículos", ha informado el concejal de Vox, David Flores.

El gobierno del Partido Popular "ha decidido que va a declarar la guerra a los vecinos de las Fuentes, que les va a quitar todas las plazas de aparcamiento y va a utilizar todos estos solares para plantar árboles y para hacer una zona verde", ha criticado David Flores.

Vox considera que "no debería ser incompatible" el reverdecer la ciudad con crear también zonas de aparcamiento para los vecinos. En ese sentido, ha propuesto reorientar y replantear este proyecto de reverdecimiento de esta zona para que los vecinos "también tengan zonas de aparcamiento y, en concreto, un anfiteatro que estaba planificado en este proyecto se reconvierta en un aparcamiento en altura para que los vecinos que no tengan garaje puedan aparcar sus vehículos", ha finalizado David Flores.