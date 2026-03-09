Vox critica el "silencio atronador" del bipartidismo PP y PSOE sobre la trama de corrupción que implica a Forestalia

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Juan Vidal en rueda de prensa. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Juan Vidal, ha criticado el "silencio atronador y absoluto" del bipartidismo de PP y PSOE en torno a la denominada 'Operación Perserte', la trama de corrupción medioambiental relacionada con parques eólicos y fotovoltaicos en la que está involucrada la empresa Forestalia, por lo que ha exigido "una revisión interna y asumir responsabilidades" desde el punto de vista político.

En una rueda de prensa este lunes, Vidal ha puesto el foco en la "gravedad" de los hechos, ya que esta operación llevada a cabo por Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) ha derivado, asimismo, en detenciones, entre ellas la del presidente de Forestalia, Fernando Samper, y registros en oficinas.

La investigación se centra en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

"Ante la gravedad de estas acusaciones casi insólitas en Aragón por su envergadura, nos resulta llamativo el silencio absoluto del bipartidismo, PSOE y PP, tras estos registros ocurridos hace pocos días", ha comentado Juan Vidal, para advertir que los hechos "exponen pagos sospechosos y favores administrativos que impactan directamente en los aragoneses".

Sin embargo, ha continuado el parlamentario de Vox, "no han provocado respuestas públicas de quienes han gobernado o gobiernan ahora". "Nadie está asumiendo responsabilidades y deberían tener una revisión interna y asumir responsabilidades, por lo menos desde el punto de vista político", ya que "la parte judicial o penal está bajo trámite y seguirá su curso".

En este sentido, se ha preguntado: "¿Debe interpretarse esta falta de reacción como una posible indiferencia ante perjuicios al territorio y la economía local?".

"Tampoco entendemos --ha dicho Vidal-- que partidos que formaban parte del Gobierno cuatripartito de Lambán --PSOE, Podemos, CHA y PAR--, ahora exijan paralizaciones de proyectos cuando ese mismo estuvo promoviendo el despliegue descontrolado de parques de renovables, incluso permitiendo que cargos de sus partidos hicieran uso de las puertas giratorias para pasar a trabajar en el entorno de Forestalia, como también fue el caso de CHA".

ACCIONES CONCRETAS DE VOX

En este contexto, el diputado de Vox ha asegurado que su formación política responde "con acciones concretas" y ha recordado que fue en diciembre de 2024 cuando interpusieron una demanda ante la Fiscalía contra el macroparque del Clúster del Maestrazgo, "el mayor proyecto eólico de España, impulsado por Forestalia en Teruel".

Esta reclamación judicial, ha explicado Juan Vidal, se basa en un estudio detallado de Vox sobre las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en las Cortes de Aragón e "identifica presuntas omisiones serias en informes ambientales y fragmentaciones de proyectos para mantener la aprobación de las licencias a nivel regional".

Acerca de la utilidad de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en las Cortes de Aragón, Vidal ha opinado que "dio muchísima información" y "de ahí han salido muchísimas cosas", aunque "ahora en las inspecciones se está mirando la punta del iceberg de lo que va a poder pasar si se siguen ese tipo de investigaciones".

Además, ha recordado que cuando Vox estaba en el Gobierno de Aragón --agosto 2023 hasta julio de 2024-- "desarrolló los trabajos de identificación de las zonas de paisaje que se debían preservar y el macroparque del Maestrazgo sobrepasaba las zonas reservadas y límites protegidos".

NOMBRES PROPIOS

Por otro lado, ha aludido a las tres "figuras principales" que destacan las pesquisas judiciales como presuntos autores de actuaciones ilícitas. En primer lugar, el exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Domínguez, quien de acuerdo a los informes de la Guardia Civil "habría recibido más de 5 millones de euros mediante sociedades de su entorno familiar a cambio de emitir declaraciones de impacto ambiental positivas para iniciativas de Forestalia".

También se habla del exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Jesús Lobera, "elemento clave en un sistema de presiones para acelerar actuaciones" y quien, según declaraciones de funcionarios, "presuntamente, rechazaba informes negativos sin una base técnica, alineando sus resoluciones con los fines de Forestalia", lo que facilitó permisos para numerosos parques eólicos y solares en Teruel y Zaragoza.

Por último, al exconsejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, la investigación "le atribuye presuntas amenazas de despido a técnicos que resistían proyectos de Forestalia, como en instancias donde se debatía el fraccionamiento de instalaciones para evitar revisiones rigurosas".

"Estas prácticas, bajo un Ejecutivo cuatripartito, habrían priorizado ventajas empresariales sobre la defensa de suelos agrícolas y recursos hídricos en Aragón", ha apuntado Vidal.

INVERSIONES

Del mismo modo, el parlamentario de Vox ha alertado de "incertidumbres" que suponen las inversiones respaldadas por el Gobierno de Aragón que "involucran" a Forestalia "por una posible amenaza contra el empleo", por ejemplo en lo relativo a proyectos como la gigafactoría en Figueruelas o 'Búfalo' --tres centros de datos en la provincia de Zaragoza--.

"Prometen puestos de trabajo pero demandan enormes recursos hídricos y eléctricos en una zona sensible al problema de la despoblación", ha expuesto Juan Vidal, para aclarar que Vox aboga por "un desarrollo que respete el medio ambiente y beneficios para los aragoneses, no para redes ocultas".

También "exigimos auditorías independientes de todos los proyectos autorizados y controles estrictos en las adjudicaciones. Solo así aseguraremos un porvenir equitativo para nuestra región", ha concluido Vidal.