VOX dice que España tiene un Gobierno "indigno" que pacta con quienes pretenden lavar la historia cruel de ETA

ZARAGOZA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX Zaragoza, Julio Calvo, ha asegurado que en España hay un Gobierno "indigno" que pacta con los herederos de ETA, con quienes nunca han condenado el terrorismo, con quienes pretenden "lavar" la historia cruel de ETA, con quienes quieren cuestionar la "legitimidad" de la Transición para así legitimar sus acciones terroristas.

"Y si lo permitimos, --ha alertado-- si permitimos que prevalezca su relato, si permitimos que se olviden las víctimas, si permitimos que las generaciones más jóvenes ignoren quienes fueron Miguel Ángel Blanco, Joseba Pagazaurtundúa, Gregorio Ordóñez y tantos otros, si permitimos que se ignore y se olvide lo que pasó en San Juan de los Panetes o en la Casa Cuartel de Zaragoza estaremos permitiendo que esas muertes y ese sufrimiento hayan sido en vano".

Tras dejar claro que "no lo podemos permitir" ha apremiado a que se debe proclamar solemnemente que sus muertes no fueron en vano, que "no vamos a permitir que lo sean" y "que no vamos a permitir que las víctimas sean olvidadas".

Calvo ha participado en un acto de homenaje al concejal del PP de Ermua (Guipúzcoa), Miguel Ángel Blanco, con motivo del XXV aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA, y en memoria de todas las víctimas del terrorismo, que ha tenido lugar en los jardines de la plaza de San Francisco de Zaragoza.

En su intervención, frente a este monumento en memoria de las víctimas del terrorismo que se ha inaugurado en la mañana de este miércoles, en el vigésimoquinto aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, se ha referido a una cita del que fuera presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln ante el cementerio de Gettysburg, que fue la batalla que decantó definitivamente la guerra civil americana: "Hoy proclamamos solemnemente que estos muertos no dieron su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento en libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la Tierra."

En el manifiesto que ha leído ha dicho que en España se ha conquistado la democracia, el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pero se ha pagado un "precio muy alto por ello". Al respecto, ha señalado que han sido las víctimas, quienes lo han pagado en nuestro nombre y por nosotros".

HONRAR LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS

Por ello, "tenemos --ha subrayado- una deuda enorme con ellas" y ha reiterado que no se puede permitir que se borre su nombre de la memoria colectiva, que se "reescriba la Historia para minimizar su sacrificio o, peor todavía, para justificar a sus asesinos".

El también portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza ha comentado que la Unión Europea ha pedido que no prescriban los delitos de terrorismo perpetrados por ETA. "Así debe ser --ha coincidido-- porque son crímenes de lesa humanidad".

"Debemos conjurarnos --ha instado-- porque sea así, como debemos conjurarnos para que nunca se olvide a las víctimas del terrorismo. Porque si permitimos que las víctimas sean olvidadas, su muerte habrá sido en vano, y eso es algo que nunca podríamos perdonarnos". Julio Calvo ha abundado en que dieron su vida por todos nosotros y por España y ha apremiado a honrar su memoria.

En su discurso ha dicho en tono enfático: "Hoy proclamamos solemnemente que estos muertos no dieron su vida en vano. Hoy proclamamos solemnemente que mantendremos viva su memoria". La intervención ha concluido con la tradicional exclamación de VOX "¡Viva España!".