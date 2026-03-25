Vox exige saber "cuándo, cómo y quién pagará las viviendas de los trabajadores chinos" de la gigafactoría en Figueruelas

La portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, en una rueda de prensa. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz adjunta de Vox en las Cortes de Aragón, Carmen Rouco, ha exigido "transparencia e información para los aragoneses" en torno al proyecto de la gigafactoría de Stellantis y CATL en Figueruelas y, por tanto, conocer "cuándo, cómo y quién pagará las viviendas de los trabajadores chinos".

Rouco ha apuntado este miércoles, en una rueda de prensa en las Cortes de Aragón, que "ya han pasado cuatro meses desde la presentación del proyecto", que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2025, y "todavía no está aprobado el PIGA --Proyecto o Plan de Interés General de Aragón-- que depende del Gobierno de Aragón".

Para Rouco, "son cuatro meses de absoluto secretismo y hermetismo total en torno a la gestión" del Ejecutivo autonómico "con esta empresa del Partido Comunista Chino". Un "secretismo" que ha hecho extensible "a la llegada de los trabajadores chinos".

VIVIENDA

En este sentido, ha analizado que en Aragón "la carencia de vivienda es palpable, con 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden independizarse". Es por ello que se ha preguntado "dónde van a vivir los 2.000 trabajadores chinos".

En esta línea, ha reclamado que se hagan públicos los acuerdos que hubiera alcanzado el Gobierno de Aragón con CATL. "¿Cuándo, cómo y quién va a pagar sus viviendas? ¿Son módulos prefabricados, plazas hoteleras, pisos nuevos? ¿Cómo puede ser que no tengamos ninguna información siendo que en unos meses esta fábrica va a estar a pleno rendimiento?", ha cuestionado.

Carmen Rouco ha recordado que ya se pronunció el 2 de enero de este año sobre el Programa Más Vivienda Mejor Empleo --que fue aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de diciembre de 2025--, donde afirmó que "podría ser un plan encubierto para que el Gobierno de Aragón pagara la vivienda de esos 2.000 trabajadores chinos".

Ha reiterado su rechazo a que el Ejecutivo autonómico financie la vivienda de dichos trabajadores. Ha calificado de "incomprensible" que "ante la magnitud del proyecto, en el que nos han vendido que creará 4.000 empleos, no sepamos si todos serán chinos o también habrá aragoneses".

FORESTALIA

Asimismo, Rouco ha pedido "la misma transparencia" respecto "al contrato de suministro eléctrico que se llevó Forestalia para favorecer y abastecer la gigafactoría de CATL".

"¿El Gobierno de Aragón, en estos momentos, es partidario de que Forestalia se lucre con esta operación?", ha preguntado Rouco, para recordar que Vox "se personó en la trama de presunta corrupción del Clúster del Maestrazgo dos años antes que el Gobierno de Aragón".

Es por ello, ha sintetizado, que "mientras el presidente Azcón y la vicepresidenta Mar Vaquero celebraban eventos con Forestalia, Vox se dedicaba en cuerpo y alma a proteger el paisaje de Aragón".