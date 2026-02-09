Vox gana peso en la provincia de Teruel, frente a un Existe que cae y un PAR que pierde a su único diputado

Archivo - Plaza del Torico de Teruel. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cita electoral de este 8 de febrero en Aragón ha dejado fuera de las Cortes autonómicas al PAR, que ha perdido a su único diputado, Alberto Izquierdo, quien ocupaba un escaño por la provincia de Teruel. En este contexto, Vox ha sido la fuerza que más ha crecido en número de votos en este territorio y, por tanto, gana dos diputados, mientras que Teruel Existe se deja uno de los tres que sumaba en la anterior legislatura.

La provincia de Teruel ha registrado una participación del 67,59%, tres puntos por debajo de la de 2023, cuando se situó en el 70,70%. La abstención se ha fijado en el 32,40%, también superior a la de los anteriores comicios, cuando fue del 29,29%.

El Partido Popular continúa como la fuerza más votada con 19.287 papeletas y el 28,77% de los votos emitidos, lo que le permite mantener sus cinco diputados de los 14 que se eligen en la provincia turolense. Sin embargo, ha caído el número de votos con respecto a 2023, cuando los 'populares' cosecharon 23.059, un 31,14% del total.

Les sigue el PSOE, que también conserva sus cuatro diputados, a pesar de que anotado un aumento del número de votos de +0,86 puntos, desde el 22,77% --16.860 votos-- de 2023 hasta el 23,63% -- 15.838 votos-- de 2026.

Vox ha desbancado a Teruel Existe de la tercera posición como partido más votado. En esta ocasión, la candidatura encabezada por Alejandro Nolasco ha sumado 13.633 votos --20,34% del total--, casi el doble de lo obtenido en 2023, cuando se situó en los 7.778 --10,50%--. Por tanto, pasa de uno a tres diputados.

En lo que respecta a Teruel Existe, la lista liderada por Tomás Guitarte pierde un escaño de los tres que tenía, todos ellos por la provincia turolense. Esta formación ha descendido en apoyos, desde los 15.338 --20,71%-- de 2023 hasta 8.632 --12,87%-- en 2026, una diferencia de 7,84 puntos.

PAR, CHA y SALF SIN ESCAÑO

El caso más significativo de la provincia de Teruel es el del PAR, que sale de las Cortes de Aragón tras perder a su único diputado, que se ha quedado a 959 votos de mantenerse en el Parlamento aragonés.

Desde los 4.846 votos que sumó el PAR en 2023, un 6,54% del total de votos emitidos, ha caído 2,22 puntos en 2026, cuando ha logrado 2.899 papeletas, el 4,32%.

El crecimiento de CHA en 1,90 puntos en la provincia de Teruel, desde los 1.464 votos --1,97%-- hasta los 2.599 --3,87%-- no le ha valido a la candidatura de Javier Carbó para conseguir un escaño.

Tras la formación aragonesista se sitúa en número de votos, con 1,438 votos --2,14%--, Se Acabó La Fiesta (SALF), que se ha estrenado en esta cita electoral en Aragón, pero no ha logrado su escaño por la provincia turolense. Sin embargo, ha superado a a IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde, con 1.203 y 327 votos, respectivamente.