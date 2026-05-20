Vox Huesca lleva al Pleno municipal la defensa de la prioridad nacional en vivienda, ayudas y servicios públicos

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió. - VOX.

HUESCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Huesca ha registrado una moción, que se tramitará en sesión plenaria, para exigir la aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos, "ante el creciente deterioro de los recursos públicos y la presión derivada de las políticas de inmigración masiva impulsadas por el Gobierno de España".

La iniciativa denuncia que los servicios públicos, incluidos los de competencia municipal como servicios sociales, padrón o seguridad ciudadana, "atraviesan una situación límite mientras miles de españoles tienen cada vez más dificultades para acceder a vivienda, ayudas o atención adecuada pese a ser quienes sostienen el sistema con sus impuestos y trabajo".

La moción presentada por Vox plantea una batería de medidas concretas, entre ellas instar al Gobierno de España a derogar las últimas reformas de extranjería, reforzar las políticas de control migratorio y garantizar que las ayudas sociales, las viviendas públicas y determinadas prestaciones prioricen a las familias de aquí, "las que llevan años levantando esta ciudad y este país con su esfuerzo".

Asimismo, el texto reclama a la Comunidad Autónoma que aplique el principio de prioridad nacional en todas las políticas relacionadas con la vivienda pública y protegida, "de manera que las familias españolas tengan preferencia en el acceso a estos recursos frente a quienes acaban de llegar a nuestro país".

"No es lógico que familias oscenses que llevan años trabajando, pagando impuestos y esperando una vivienda o una ayuda pública vean cómo cada vez tienen más dificultades para acceder a ellas mientras el Gobierno sigue promoviendo políticas de puertas abiertas", ha señalado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huesca, José Luis Rubió Martínez.

"JUSTICIA SOCIAL"

Desde Vox Huesca se insiste en que "esta propuesta responde a una cuestión de justicia social, sostenibilidad económica y sentido común". La formación considera que "los recursos públicos deben priorizar a quienes han contribuido durante años al sostenimiento del sistema" y alerta de que "las políticas actuales están generando una presión creciente sobre la vivienda, los servicios sociales y la sanidad pública".

"Muchos partidos intentan evitar este debate, pero cada vez preocupa más a los españoles porque afecta directamente a la vivienda, a las ayudas y a la seguridad en nuestros barrios", ha afirmado Rubió.

Vox ha hecho hincapié en que "distintos Gobiernos europeos y comunidades autónomas ya están empezando a introducir medidas de prioridad nacional para proteger sus servicios públicos y garantizar la cohesión social" y ha considerado que "España debe avanzar en esa misma dirección antes de que el deterioro sea irreversible".

El grupo municipal de Vox defenderá esta iniciativa en el próximo Pleno del Consistorio oscense con el objetivo de abrir un debate que, a juicio de la formación, "afecta directamente al futuro de los servicios públicos y al bienestar de las familias españolas".