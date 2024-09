VOX intentará modificar la Ley autonómica de Patrimonio Cultural para acabar con la "imposición" del catalán en Aragón

Apelan a PP y PAR para sacar adelante esta iniciativa legislativa



ZARAGOZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario VOX en las Cortes de Aragón ha avanzado en rueda de prensa una proposición de ley que conlleva la modificación del artículo 4 de la Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, con el objetivo de acabar con la "imposición" del catalán en la comunidad autónoma.

VOX defenderá esta iniciativa legislativa en la sesión plenaria que celebra la Cámara autonómica este jueves, 12 de septiembre. En concreto, pretenden "corregir" una enmienda introducida por CHA en 2016 que recoge el catalán como lengua propia de Aragón.

El diputado David Arranz ha manifestado que "VOX eliminará, como modalidades lingüísticas propias de Aragón, el 'aragonés normalizado' o fabla, y el catalán".

"En Aragón no hablamos catalán. Defendemos la verdadera diversidad patrimonial cultural de Aragón. Con sus modalidades lingüísticas propias de la lengua aragonesa histórica, que se hablan principalmente en la zona septentrional y en la zona oriental de Aragón", ha subrayado.

"En esta batalla cultural, en defensa de lo propio, de nuestras singularidades patrimoniales lingüísticas, estamos junto a asociaciones y plataformas de defensores y hablantes de tales modalidades lingüísticas propias de Aragón", ha comentado Arranz.

Estas asociaciones se agrupan principalmente en la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental (Facao) y la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán (Panhc).

En la rueda de prensa también han participado el presidente de la Asociación Cultural Lo Timó (El Tomillo), el periodista y filólogo Héctor Castro; el presidente de Facao, Luis Gascón; y el vicepresidente de Panhc, Jesús Vázquez, aunque Arranz ha señalado que hay otras asociaciones activas en la materia que apoyan esta iniciativa, como la Asociación de Amics del Chapurriau.

PORTAVOCES DE LAS ASOCIACIONES

Héctor Castro ha comenzado su intervención confiando en que tanto PP como PAR voten a favor de esta iniciativa porque llevaban esta medida en su programa electoral y porque ambas formaciones han defendido que "en Aragón no hablamos catalán".

"La gran mayoría de ciudadanos del Aragón oriental no quiere que se le imponga el catalán. Lo que quiere es seguir hablando aragonés oriental", conocido popularmente como 'chapurriau' o 'chapurreat'. Asimismo, los hablantes de zonas como el valle de Benasque no quieren "una neofabla inventada" que "no tiene nada que ver con las modalidades que hablan", ha asegurado.

Castro ha defendido también que la Academia de la Lengua Aragonesa debería promover estas modalidades, en lugar de ser "el caballo de Troya" a través del cual "se impone el catalán en Aragón" y de obedecer "consignas" del nacionalismo catalán y de Madrid.

Gascón ha reivindicado los "casi 30 años de lucha contra la catalanización impuesta por los diferentes gobiernos autonómicos aragoneses" que han llevado a cabo asociaciones como la que él representa.

"Los aragoneses de la zona oriental queremos seguir hablando la lengua que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Y tenemos claro que esa lengua no es el catalán", ha remarcado, a la vez que ha instado a fomentar "el aragonés oriental o el chapurriau". De nuevo, ha apelado al PP y al PAR para que voten a favor de la proposición de ley porque cree que "no son catalanistas".

Por último, Jesús Vázquez, de Panhc, ha instado a desmontar "mitos y leyendas" y a defender "la historia, la lengua y la cultura de Aragón", frente al catalán y a "un aragonés precocinado". Además, ha pedido "respeto" porque "durante casi 600 años la Corona de Aragón fue un ejemplo de sistema político".

En cuanto a la votación, el diputado David Arranz ha admitido "conversaciones" con otros grupos políticos, pero ha advertido de que "los interlocutores a veces no son fieles a sus palabras" y ha expresado su temor de que pueda quedar "en agua de borrajas" por "oportunismos", "estrategias" o "porque igual tienen conversaciones con Junts".