Vox lleva al Pleno de las Cortes una PNL "contra el empobrecimiento de los españoles" y "el marketing" de Sánchez

Archivo - El diputado de Vox Aragón, Juan Vidal, durante una intervención en las Cortes de Aragón. - VOX ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Juan Vidal defenderá este jueves, en la sesión plenaria, una proposición no de ley "contra el empobrecimiento de los españoles" y frente a "la campaña de marketing" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Vidal ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha propuesto reducir de forma inmediata el IVA del 21 al 18 por ciento, el reducido del 10 al 8 por ciento, con un cero por ciento "permanente" en alimentos básicos y el cuatro por ciento para las facturas de la luz, el gas y el agua.

También ha recomendado eximir del IRPF hasta los 22.000 euros de renta anual y reducir y agrupar los siguientes tramos, también recuperar las deducciones por vivienda habitual y alquiler, implantar las deducciones por hijos y, por otra parte, bonificar por completo las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos que no alcancen el salario mínimo interprofesional y reducir de cargas fiscales a las empresas que contraten a españoles indefinidamente e impulsar la subida de los salarios.

Ha criticado la regularización masiva de migrantes por "abusiva" y por considerar que perjudica la generación de empleo, enfatizando que en España hay "unos salarios de miseria y un paro inaceptable porque el trabajo de todos sostiene el Estado de Bienestar de los políticos".

Otras propuestas son la supresión del impuesto especial sobre electricidad y sobre hidrocarburos en las facturas domésticas y ha reivindicado la prioridad nacional en las ayudas sociales, la vivienda protegida y la asistencia alimentaria.

"Vox está con los emprendedores y con las familias que quieren vivir con dignidad y no solo sobrevivir", ha recalcado Vidal, rechazando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las familias, que "ya no se puede ocultar" aunque el Gobierno de Pedro Sánchez "nos engaña" afirmando que el PIB nacional crece más que en el resto de la UE.

CRECIMIENTO DOPADO

"Este crecimiento está dopado, se sostiene sobre la inmigración masiva, más deuda pública y más gasto público, que no genera ningún tipo de riqueza real", de forma que "la tarta parece algo más grande pero el trozo que corresponde a cada uno de los españoles es menor y de menos calidad".

Con el Gobierno de Pedro Sánchez la población ha aumentado en casi tres millones de personas "y con las nuevas regulaciones seguirá creciendo, lo que supone una ruina para las familias", ha continuado el representante de Vox, añadiendo que los salarios reales netos se han reducido un 3,2% desde 2017 por el efecto de los impuestos, lo que unido a la subida de precios "está asfixiando, literalmente, a las familias". Ha tildado de "ineptos" a los Gobiernos socialistas.

Las familias han perdido más de 1.400 euros de capacidad de compra por persona y "esto se nota cada día en la cesta de la compra", ha continuado Vidal, exponiendo que "hace años una familia normal podía incluir regularmente en la lista de la compra carne de ternera, cordero, pescado fresco y hortalizas de calidad" y "hoy, para llegar a fin de mes, muchos han tenido que cambiar sus hábitos, ahora se compran más productos envasados, arroz, pasta, aceite de girasol y cerdo, que es más económico".

Además, "los huevos han subido un 93%, la luz se ha encarecido de una forma dramática, llenar el depósito del coche supone un esfuerzo enorme, el alquiler y la hipoteca se llevan más del 40% del sueldo y la brecha salarial con Francia y Alemania se ha duplicado" y "¿cuál ha sido la ocurrencia del Gobierno de Sánchez para maquillar este desastre? Hacernos aún más pobres".

También ha dicho que los emprendedores están pagando la subida del SMI "sin que el Gobierno baje impuestos", lo que "tendrá inevitables repercusiones en el empleo por el cierre de negocios y, de nuevo, familias en ruina".

El Estado recauda por encima de los 325.000 millones de euros, pero "los servicios públicos empeoran, las infraestructuras se deterioran y los políticos siguen destinando miles de millones a subvenciones improductivas: Es el modelo socialista, más presión sobre quien más trabaja, quien crea riqueza, y menos respuestas a las necesidades de las familias", ha concluido.