Vox llevará a las Cortes de Aragón la defensa de la soberanía española en Ceuta y acciones contra Marruecos

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón. - VOX

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha anunciado que su grupo parlamentario llevará una iniciativa para el próximo pleno para reafirmar "la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta y el resto de las plazas españolas en el norte de África y de rechazar cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre ellas" y exigir a este país "una declaración pública e inequívoca del respeto a la soberanía e integridad territorial de España" y, de no hacerlo, convocar a la embajadora marroquí y llamar a consultas al embajador español en Rabat.

En rueda de prensa, Morón ha ido más allá y ha reclamado que, en el caso de que persista la situación de "invasión" y el "ataque a la soberanía nacional", se retire al embajador de España en Rabat y se expulsa a la embajadora marroquí en Madrid, se suspenda inmediatamente el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre ambos estados y se revisen las relaciones bilaterales con Marruecos en todos los órdenes, quedando supeditadas al respeto a la soberanía y la integridad territorial de España.

La iniciativa parlamentaria también emplaza al Gobierno de España a exigir a Marruecos que acepte todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de cualquier persona de nacionalidad marroquí "mayor o menor de edad".

El representante de Vox ha comentado que ha tenido la oportunidad de hablar estos días con su homólogo en el Parlamento ceutí, Sergio Redondo, que le trasladó que "hay miedo, hay agresiones, hay robos" y que incluso "muchas familias" no han tenido "otro remedio que trasladar a sus niños, especialmente a sus hijas, a la península".

"El ambiente es cada vez más irrespirable y está muy lejos de esa normalidad que nos venden o nos quieren vender en algunos medios de comunicación", ha alertado Morón, quien ha reprochado las "promesas vacías" del Ejecutivo central y ha reclamado actuar "con determinación" y "echar a los invasores lo antes posible" para que la ciudad autónoma recupere la normalidad.

LOS RESPONSABLES: EL RÉGIMEN MARROQUÍ Y EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Previamente, el portavoz de Vox ha enmarcado la situación en Ceuta en "un nuevo ataque de la guerra híbrida que Marruecos mantiene con España" y de la que su formación lleva advirtiendo "muchos años".

"No tenemos miedo a señalar los responsables: el régimen marroquí y el gobierno corrupto y traidor de Sánchez que no hizo nada para evitar la invasión y que no ha tenido la suficiente determinación ante la misma", ha recalcado.

Por ello, ha instado al a ciudadanía a secundar las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer llegar el apoyo "de cada plaza de cada pueblo de España" a los ceutíes, que "se sienten abandonados y traicionados".

Morón ha aprovechado para dejar claro que Ceuta y Melilla son "parte integrante e inseparable de España", al igual que las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera, el islote del Perejil, las islas y el Peñón de Alhucemas, plazas en el norte de África cuya soberanía española "es innegociable y no está sometida a discusión o transacción alguna".

En ese sentido, ha asegurado que las declaraciones de miembros del Gobierno de Marruecos "cuestionando públicamente y de forma directa la soberanía española sobre estos territorios es inadmisible e incompatible con una relación de amistad y buena voluntad".

"España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo nos invada y reclame parte de nuestro territorio histórico con la permisividad de un gobierno traidor", ha remachado.