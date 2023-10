VOX pide "evitar gastos tan elevados con una rentabilidad social y económica tan baja, como en Etopia"

ZARAGOZA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha propuesto "evitar gastos tan elevados con una rentabilidad social y económica tan baja, como el Centro de Arte y Tecnología (CAT) Etopia".

Torres ha señalado que a lo largo de los últimos años se han acometido en Zaragoza muchas inversiones "sin rentabilidad social o muy baja, ni rentabilidad económica" como Etopia, con una superficie construida de 16.000 metros cuadrados y en el que está adscrita la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. "Esa inversión millonaria --ha asegurado-- ya no es que no se haya rentabilizado sino que, además, nos cuesta mucho dinero a los zaragozanos"

De esta forma se ha referido a Etopia al preguntar al equipo de Gobierno sobre el futuro de este equipamiento municipal en la Comisión de Economía celebrada este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza.

UNA SOLUCIÓN EN ESTA LEGISLATURA

"Es cierto --ha observado Eva Torres-- que en los últimos años se han acometido en Zaragoza muchas inversiones, algunas de ellas con una rentabilidad social muy discutible y, desde luego, con ninguna rentabilidad económica".

"Sabemos --ha reconocido-- que es una situación heredada, pero los ciudadanos desde luego no están de acuerdo en tener infraestructuras de este tipo, con unos costes tan elevados que hay que mantener a base de impuestos".

La concejal del grupo municipal de VOX ha pedido al equipo de gobierno que busque, en este mandato, una solución a estos 3 edificios que cuestan "casi" un millón de euros. "No podemos llegar al final del mandato y seguir manteniendo un coste tan elevado con tan poca rentabilidad social", ha incidido.

RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

"Los cargos institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza --según Torres-- deben de ejercer como gestores eficientes y eficaces, y más en un momento como este, en el que los zaragozanos hacen importantes esfuerzos para mantener su nivel de vida".

No debemos de escudarnos --ha instado-- en la rentabilidad social, que no decimos que no haya que tenerla en cuenta, pero debajo de ese paraguas no cabe todo. Los zaragozanos no entienden que con sus impuestos estemos manteniendo infraestructuras de este tipo. Los ciudadanos nos han elegido para que gestionemos y demos soluciones a los problemas existentes.

"No podemos --ha apremiado-- estar dejando pasar legislaturas sin resolver y tomar decisiones, ni escudarnos en que son problemas heredados. Los zaragozanos no nos han votado para dar patadas hacia adelante a los problemas".