Vox pide al PP apoyar la moción de censura de Patriots contra Von der Leyen" por el acuerdo UE-Mercosur

GRAÑÉN (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha lamentado este miércoles que el acuerdo UE-Mercosur "supone una sentencia de muerte contra el sector primario aragonés" y ha reclamado al PP apoyar la moción de censura de Patriots contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por suscribirlo junto a los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina el pasado sábado en la capital paraguaya de Asunción.

Estas declaraciones de Nolasco han tenido lugar en el curso de una visita al Secadero de Cereales Santiago, en Grañén (Huesca), donde han sido recibidos por su gerente, Mariano Ordás; y por su presidente, Pablo Catalán. El diputado nacional y portavoz de Agricultura de Vox en el Congreso, Ricardo Chamorro; los candidatos por Huesca, David Arranz y Arancha Simón; y el presidente de Vox Huesca, Francisco Casarrubio, han acompañado al candidato en el recorrido.

Nolasco ha mostrado su preocupación por la "competencia desleal" debido a que "llegan masivamente productos que no pasan los controles fitosanitarios y que no tienen la burocracia que sí sufren los agricultores españoles".

Ha apuntado a que el acuerdo UE-Mercosur "viene avalado por el bipartidismo de PP y PSOE" y es una "consecuencia" del "Pacto Verde que arruina a la industria y al campo europeo".

Nolasco ha recordado que el grupo Patriots en el Parlamento Europeo ha presentado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen debido a esta cuestión. Ha señalado que "ayer un eurodiputado francés rompió con el PP europeo y se ha venido a Patriots", por lo que se ha dirigido al eurodiputado del PP Aragón, Borja Giménez Larraz, para instarle a "hacer lo mismo", y que "vote en contra de Von der Leyen o se pase a Patriots para defender al sector primario".

DOS MODELOS

En esa misma línea, se ha dirigido al candidato del PP, Jorge Azcón, para rechazar el Pacto Verde y las políticas del "fanatismo climático". "Sería muy bueno que el señor Azcón fuera tomando nota", ha insistido.

Por su parte, Ricardo Chamorro ha reclamado una "posición frentista con respecto a estos acuerdos de libre comercio que acaban con el sector agrario que es fundamental para la sostenibilidad y cohesión de nuestros territorios rurales y pueblos en Aragón, España y Europa".

Ha reivindicado "el impulso de las infraestructuras hídricas para fomentar el regadío" y ha criticado "el recorte del 22 por ciento del presupuesto de la PAC, que es impulsado por el socialismo y por Ursula Von der Leyen".

Chamorro ha analizado que el 8 de febrero se decide en Aragón entre "dos modelos". Uno del "bipartidismo", que "supone fanatismo climático, acuerdos de libre comercio, destrucción del tejido empresarial y la destrucción de empleo a favor de unas élites que ganarán mucho dinero pero que destruyen la dimensión social que tiene la agricultura".

En contrapartida, ha priorizado "el modelo de Vox comprometido con la soberanía alimentaria, con los españoles, con la agricultura, la ganadería y el tejido empresarial y la industria".