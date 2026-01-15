Vox presenta una querella contra los administradores solidarios de Sumelzo, S.A. por presunta corrupción

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una querella contra los administradores solidarios de la empresa Sumelzo, S.A., vinculada a la familia Sumelzo, por presunta corrupción, tras "tener conocimiento de múltiples irregularidades en la adjudicación de más de 55 contratos públicos con ayuntamientos gobernados por el PSOE y otros organismos, especialmente con el Ministerio de Defensa, dependiente de Margarita Robles, y de Transición Ecológica, cuya máxima responsable era Teresa Ribera".

En la querella se investigan posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, así como fraude y exacciones ilegales, en su vertiente de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o en liquidaciones de haberes públicos.

La sociedad Sumelzo, S.A. tiene como administradores solidarios a Fernando Sumelzo y Juan José Sumelzo Jordán, y su actividad se ha centrado principalmente en la contratación pública, "en especial, resulta reiterada con ayuntamientos dirigidos por el PSOE y otros organismos, así como con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transición Ecológica".

En el caso del Ministerio de Defensa, la cadencia de adjudicaciones ha sido de aproximadamente un contrato anual, han asegurado desde Vox.

Por otro lado, "un volumen significativo de contratos procede del Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera, periodo en el que Sumelzo, S.A. llegó a obtener hasta 11 contratos de valor millonario".

Por todo lo anterior, Vox solicita "la investigación completa de los hechos, el acceso a los expedientes de las contrataciones señaladas y la declaración de todas las personas que pudieran haber intervenido en la comisión de los presuntos delitos, entre las que se encuentran Margarita Robles, Teresa Ribera, Susana Sumelzo, Juan Antonio Sánchez Quero y Teresa Ladrero, entre otros".