Vox propone al abogado Javier Alonso como nuevo senador por designación autonómica de Aragón

El candidato de Vox a senador por designación autonómica de Aragón, Javier Alonso. - VOX ARAGÓN

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha propuesto al abogado Javier Alonso como nuevo senador por designación autonómica, en virtud del pacto de gobierno con el PP, por el que ambos partidos se comprometieron a votar al candidato propuesto por la formación de Santiago Abascal.

Alonso (Zaragoza, 1974) cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional, donde se ha especializado en derecho civil, mercantil y económico penal, han informado desde Vox.

En las elecciones autonómicas celebradas el pasado 8 de febrero, fue elegido diputado por la provincia de Zaragoza, con lo que dejará su acta en el Parlamento aragonés para ir a la Cámara Alta.

Javier Alonso ha trasladado su agradecimiento a la formación por la confianza, a la par que ha garantizado "seguir trabajando, ahora desde el Senado, para defender las políticas de sentido común que ya comparten más de 117.000 aragoneses y cada vez más españoles".

Respecto al trabajo de Vox en el Senado, ha destacado que "es la única formación que ha demostrado estar dispuesta a ilegalizar a los herederos de ETA, EH Bildu, quienes jamás han condenado los sanguinarios crímenes de esta banda terrorista y siguen amparando y promoviendo los repugnantes actos de enaltecimiento a etarras que tienen lugar en determinados municipios de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra".

A Aragón le corresponden dos senadores por designación autonómica y, salvo sorpresa en la votación, uno irá para el candidato elegido por PP y Vox, Javier Alonso, mientras que el otro será el socialista Rafael Guía, líder del PSOE en Teruel y alcalde de Andorra.