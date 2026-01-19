Vox propone que el Ayuntamiento de Caspe prohíba entrar en edificios municipales con el rostro cubierto

El portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez, y el candidato de este partido a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Caspe defenderá en la próxima sesión plenaria una moción para prohibir el acceso a edificios municipales con el rostro cubierto con prendas como el burka o el niqab. La iniciativa se presentará también en las Cortes de Aragón y en todos los Ayuntamientos de España donde este partido tiene representación.

El candidato de Vox a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Alejandro Nolasco, ha señalado --en rueda de prensa-- que "parece que hay partidos que están de parte de la inseguridad".

En el caso de la prohibición de usar el niqab y el burka en dependencias municipales, Nolasco ha dicho que "la identificación es lo principal cuando tienes una persona delante", especialmente "por respeto al funcionario".

Ha observado que el Gobierno de Aragón no cuenta con un programa para "luchar contra la imposición del niqab o burka" y, además, el IAM propone a las víctimas de violencia sexual participar en una 'escape room' y la Administración autonómica sigue sin elaborar un perfil de los agresores sexuales.

"Para el PP es lo guay porque no es enrollado hablar de los talibanes, eso no es guay", cuando el uso de estas prendas "degrada y somete a la mujer" y es una medida que ya se ha aplicado en otros paíes, como en Francia en 2010.

Ha mencionado la propuesta parlamentaria de crear Policías Locales mancomunadas por varios municipios, criticando al consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, por decir que Vox quería crear "cuerpos parapoliciales". El problema es "que ni se lo lea", ha lamentado.

"Ahora tenemos a la izquierda aliada con el islamismo más radical y a un PP que no da la batalla, que le da igual", se ha quejado el candidato, frente a lo que ha enfatizado que "lo principal es la seguridad de las mujeres y de todos los aragoneses y españoles, y todo lo demás son gaitas, Al Capone, mafia y basura".

PAÍSES MUSULMANES

El portavoz de Vox en Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, ha considerado que la prohibición del uso del burka debería ser de ámbito nacional, indicando que su uso es "una medida de sometimiento propia de países musulmanes" y que España es un país cristiano y se podría prohibir su uso por motivos de seguridad.

También ha dicho que en la Constitución la única religión que se menciona es la católica, aunque abre la posibilidad a firmar acuerdos con religiones minoritarias y "deja una llave, que es la seguridad".

Vázquez ha opinado que algunos políticos "parecen payasetes" y que "un diputado es un legislador", criticando que aparezcan fotos de mujeres con niqab en los carteles del Ministerio de Igualdad mientras el PP "nunca ha hecho mucha política contra esto", oponiendo la posición de Vox, que "siempre ha defendido lo mismo".

Para Vox "la invasión migratoria y los efectos que produce en seguridad, no solo por el desbordamiento de todos los servicios públicos, es una prioridad en todas sus campañas", ha continuado Samuel Vázquez, quien ha recalcado que Vox "no cambia su discurso independientemente de la recompensa que tenga", mientras otros partidos "copian frases" cuando baja su intención de voto.

"El mundo que vivimos se está derrumbando, ya es imposible ocultarlo", ha manifestado el dirigente de Vox, quien ha apostado por "devolver a nuestros hijos el barrio que heredamos de nuestros padres y que con mucho esfuerzo fueron construidos por nuestros abuelos: No vamos a permitir Marsellas en nuestro territorio, ni en Zaragoza ni en Caspe, un pueblo desbordado donde hasta hace nada los abuelos podían ir a dormir con las puertas y ventanas abiertas y ahora hay operaciones antiyihadismo, comienza a haber ocupaciones y los habitantes del pueblo hacen patrullas urbanas ante el abandono del bipartidismo en materia de seguridad, lo mismo que vivió Francia hace 20 o 25 años".

Sobre la prohibición del niqab y el burka en dependencias municipales, ha indicado que su uso ofrece problemas de seguridad y jurídicos.

Ha defendido la propuesta de Vox en Aragón de mancomunar las Policías Locales para que estén coordinadas y que compartan la información: "Eso es el futuro, que pasa por dejar de estar atomizados" ya que lo contrario "es un suicidio que ya hemos vivido en otros países".