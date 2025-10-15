Vox reclama la "prioridad nacional e incentivos fiscales" en sus enmiendas a la Ley de Vivienda

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón ha registrado un total de 40 enmiendas a los 78 artículos del Proyecto de Ley de Vivienda planteado por el Gobierno de Aragón.

Así lo ha anunciado este miércoles la diputada Carmen Rouco, con el fin de "mejorar la Ley y ponerla al servicio de los aragoneses". Ha criticado que "PP y PSOE son los mismos que han creado el problema de la vivienda y ahora se presentan como gurús de la solución".

Para Rouco, una "buena Ley de Vivienda de Aragón debe ir acompañada de un plan de incentivos fiscales", teniendo en cuenta que "el Gobierno de Aragón ha recaudado en los nueve primeros meses de este año más que todo lo que preveían para vivienda en 2025".

La diputada de Vox ha propuesto recuperar la cuenta ahorro vivienda con la deducción del 15% en el IRPF autonómico de las cantidades ahorradas e invertidas. "Esta deducción será del 20% para menores de 36 años, familias numerosas y personas con un grado de discapacidad de hasta el 65%", ha apuntado. Igualmente, esta deducción ascenderá al 50% si la compra es para vivienda habitual en municipios de menos de 3.000 habitantes.

Rouco ha enfatizado en la enmienda para bonificar al 99% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los menores de 36 años, familias numerosas y personas con un grado de discapacidad de hasta el 65%.

Esto permitiría que "si un joven se compra una vivienda de segunda mano por 200.000 euros, en vez de pagar 16.000 euros --con el 8% actual--, pague únicamente 80 euros. Para el resto de los casos, Vox propone reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 4%. En Actos Jurídicos Documentados, la enmienda de Vox implica reducir el tipo de gravamen del 1,5% al 0,5%.

Asimismo, Rouco ha expresado la intención de introducir el concepto de "prioridad nacional" en la Ley de Vivienda. Para ello, en dos artículos de la Ley ha propuesto que para la adquisición, arrendamiento o arrendamiento con opción a compra de viviendas protegidas de Aragón sea necesario reunir simultáneamente "los requisitos de ingresos brutos comprendidos entre 2 y 6 veces y media en el IPREM, que no sean titulares de otra vivienda adecuada a sus necesidades en el mismo término municipal, que estén en posesión de la nacionalidad española y acrediten haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 10 años.

"Y en caso de no haberlo hecho los menores de 35 años, este requisito podrá ser cumplido por uno de sus progenitores o tutores legales", ha añadido.

En cuanto a los supuestos de 'okupación ilegal', la parlamentaria ha informado que las enmiendas de Vox pretenden que "se excluya del derecho al realojo en los supuestos de la 'okupación ilegal' porque desde una Ley no se debe amparar un delito".

Ha abogado también por suprimir el tipo de vivienda de emergencia social porque "la Ley de Vivienda debe garantizar el acceso a una vivienda digna y estable y lo que el Gobierno de Aragón propone es incluir como estructural la vivienda de carácter temporal para dar soluciones puntuales".

Además, ha manifestado "no estar de acuerdo con la visión en la vivienda 'cohousing' y 'coliving', dado que compartir piso a los 35 o 40 años no debe ser el objetivo de una Ley de Vivienda". Por el contrario, ha afirmado que este propósito "debe ser que los aragoneses dispongan de una vivienda digna y estable".