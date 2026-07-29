Vox reivindica que la "baja presión fiscal" en Zaragoza es "consecuencia directa" de sus exigencias

Eva Torres en una rueda de prensa en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha recordado que "la baja presión fiscal" de la que "presume" la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, es "consecuencia directa" de la llegada de su grupo al Consistorio de la capital aragonesa en 2019 y sus "exigencias".

"Medidas estructurales clave como el mantenimiento del IBI en el mínimo legal, las bonificaciones en la plusvalía o la reducción del 10% en el impuesto de circulación han sido iniciativas impulsadas por Vox como condición indispensable para la aprobación de cada presupuesto municipal", ha reivindicado Torres.

Por tanto, ha resumido: "Todas las rebajas de impuestos que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza han sido como consecuencia directa de las exigencias de Vox".

De este modo ha respondido Torres a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por Blanca Solans, en la que ha presentado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Zaragoza para 2027, que mantiene un año más congelados todos los impuestos municipales y actualiza al 2,5% del IPC las tasas medioambientales de residuos y abastecimiento de agua.

Así, la edil zaragozana ha mostrado su sorpresa ante el hecho de que el equipo de gobierno haya presentado estas Ordenanzas Fiscales de Zaragoza para 2027 en solitario y con meses de antelación, frente al calendario habitual de negociación de octubre.

"Desde Vox nos mantendremos fieles a nuestro compromiso con los zaragozanos y continuaremos promoviendo la rebaja de la carga fiscal", ha asegurado Eva Torres, y "como muestra de ello, vamos a registrar de inmediato una proposición normativa para reducir el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 3,87% actual al 3,22%".

El objetivo de esta iniciativa en materia fiscal es "facilitar el acceso a la vivienda y la rehabilitación en la ciudad", ha explicado la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, dado que "estamos en un momento en el que la vivienda es una prioridad, es una urgencia, es una necesidad para todos los zaragozanos y aragoneses".