Vuelve 'Marzo de Cómic' de la mano de Fundación Caja Rural de Aragón con algunos de los artistas más reconocidos

Marzo de Cómic transcurrirá entre los días 2, 10 y 14 de marzo en el edificio de Caja Rural y congregará a algunos de los artistas más ilustres del mundo del cómic - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural ha presentado este jueves 19 de febrero la nueva edición de 'Marzo de Cómic 2026' que tendrá lugar los días 2, 10 y 14 de marzo en el Edificio de Caja Rural de la capital aragonesa. Una vez más, renuevan la iniciativa con algunos de los máximos exponentes del mundo del cómic en España; como Miguel Ángel Giner o Pasqual Ferry, entre otros, además de repetir los concursos de fotografía y 'Cosplay' como en la edición pasada.

'Marzo de Cómic 2026' se posiciona como una fecha clave para la reivindicación de esta disciplina artística. Junto a algunos de los artistas más reconocidos, los asistentes aprenderán, disfrutarán e incluso podrán iniciarse conociendo algunas técnicas de la mano de un reputado profesional. La feria también es un momento perfecto para disfrutar en familia y compartir la pasión por el arte, el 'Cosplay' o la fotografía.

La feria comenzará el día 2 de marzo con la presentación de 'Lem y Grandullón' de Miguel Ángel Giner Bou, su nueva novela gráfica en la que asume el trabajo de ilustrador. La presentación tendrá lugar en el Salón de Columnas de Caja Rural a las 19.30 horas y contará con la participación de Pedro Zapater como moderador.

La semana siguiente, concretamente el 10 de marzo a las 19.30 en el mismo salón, tendrá lugar el coloquio 'Del cómic europeo a Marvel y más allá: El arte de Jesús Merino y Pasqual Ferry', con la participación de David Fauquié como moderador en la charla. Se abordarán distintas temáticas del cómic, tocando un sector muy apreciado por los fans como es el universo de Marvel. Ambos ponentes tienen experiencia profesional en 'Marvel Comics' y 'DC Comics', y compartirán con el público algunas de sus experiencias y consejos relacionados con su arte.

El moderador de la charla y aficionado al mundo del Cómic, David Fauquié, ha explicado que "es una oportunidad perfecta para que los fans de este arte puedan conocer a algunos de los máximos exponentes en España". Ha aprovechado también para invitar a familias y pasar una jornada lúdica llena de aprendizaje y diversión. "El cómic no solo enamora a niños y jóvenes, es una cultura que nos acompaña desde pequeños y tiene todo un entramado detrás" ha añadido en su intervención.

Para finalizar la edición, el día 14 de marzo, han reservado la jornada más especial. De 10.30 a 12.00 horas, Pedro Cifuentes, divulgador reconocido en el uso del cómic para finalidad didáctica, impartirá un taller de cómic, donde los asistentes podrán aprender técnicas de dibujo y conocer de primera mano los mejores consejos de este arte. La clase, organizada en el Salón de Actos del edificio Caja Rural de Aragón, será el momento idóneo para aprender e iniciarse en esta disciplina.

Ese mismo día, tendrá lugar a las 10.30 el comienzo del concurso de 'Cosplay' y el concurso de fotografía. En esta edición han dispuesto dos premios para cada concurso, siendo 200 euros para el ganador y 100 euros para el segundo puesto. Para su participación, los aspirantes deberán realizar la inscripción previa al día del concurso a través de la página web de Fundación Caja Rural.

La dinámica del concurso de fotografía indica que los participantes deberán fotografíarse con sus trajes o incluso a los presentes en los salones emblemáticos del edificio. Posteriormente un jurado valorará las fotografías presentadas los días siguientes a la jornada. A su vez, el concurso de 'Cosplay' evaluará la confección de los trajes, la originalidad y la calidad de estos mismos. A las 12:30, y tras una segunda parte del concurso en formato pasarela, se anunciarán los ganadores.

Desde Fundación Caja Rural animan a todo el mundo a asistir a las jornadas, ya sean aficionados del arte del cómic o sientan curiosidad y quieran iniciarse en él. Se trata de una ocasión única para disfrutar, aprender y sobre todo para preservar la cultura del cómic, que cada vez tiene más impacto y presencia en España y en Aragón.