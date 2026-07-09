Wepe se incorpora al programa de reintroducción del lince ibérico en Aragón

Suelta de Wepe este jueves a cargo del vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Turismo, ha incorporado este jueves al lince ibérico Wepe al programa de reintroducción de la especie en la cuenca del Huerva con su suelta en el término municipal de Torrecilla de Valmadrid.

La llegada del segundo ejemplar previsto, Walqa, ha tenido que aplazarse como consecuencia del incendio forestal registrado recientemente en el entorno del centro de cría de La Olivilla (Jaén), desde donde iban a ser trasladados ambos animales.

Durante la emergencia fue necesario adoptar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los ejemplares del programa de conservación, lo que ha impedido completar el traslado en la fecha inicialmente prevista, pese a los esfuerzos realizados por la Junta de Andalucía hasta el último momento.

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, y el director general de Medio Natural, Óscar Fayanás, han participado en el acto de suelta del ejemplar.

Wepe va a tener un mes de aclimatación. 16 municipios están de acuerdo en esta reintroducción después de cinco décadas sin lince en Aragón. Estamos siendo pioneros en el noreste peninsular", ha avanzado Nolasco.

Por su parte, Óscar Fayanás, ha comentado que las tres parejas están "bien aclimatadas". También ha lamentado el accidente mortal de Waka, agregando que el próximo año "afrontaremos la segunda fase y el accidente entra dentro de la normalidad y nos hace seguir vigilantes".

AVANZA EL PROGRAMA DE REINTRODUCCIÓN

La reintroducción del lince ibérico en Aragón comenzó el pasado 17 de marzo con la llegada de Windtail y Wynx, procedentes de los centros de cría de Silves (Portugal) y El Acebuche (Doñana). Tras completar su periodo de aclimatación, ambos animales permanecen en libertad y han ampliado progresivamente su área de campeo.

La segunda pareja, Worbi y Waka, llegó a Aragón el 29 de abril y fue liberada al medio natural el 27 de mayo. Mientras Worbi continúa asentado en el entorno de la zona de reintroducción, Waka falleció el pasado sábado tras sufrir un golpe en la cabeza, presumiblemente de un ferrocarril, durante uno de sus primeros movimientos exploratorios.

Los atropellos constituyen la principal causa de mortalidad no natural del lince ibérico y representan alrededor del 10% de la mortalidad registrada en la especie. La tercera pareja, Werba y Wound, llegó a Aragón el 3 de junio y fue liberada el pasado 1 de julio.

OCHO EJEMPLARES

Ambos ejemplares permanecen en las inmediaciones del área de suelta y, hasta el momento, presentan una evolución favorable. Con la incorporación de Wepe, el programa suma siete de los ocho ejemplares previstos para este año.

La llegada de Walqa se producirá una vez las circunstancias derivadas de la emergencia registrada en el centro de cría de La Olivilla permitan completar su traslado con todas las garantías.

UN PROYECTO RESPALDADO

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se desarrolla sobre una superficie de 27.500 hectáreas en la cuenca del Huerva, de las que cerca del 70% forman parte de la Red Natura 2000.

El ámbito fue validado por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico por su elevada calidad de hábitat y la abundancia de conejo, principal presa de la especie, y contó con el respaldo unánime de los 16 municipios implicados.

Paralelamente a la reintroducción de ejemplares, la dirección general de Medio Natural continúa ejecutando actuaciones para mejorar las condiciones del hábitat, entre ellas la creación y mantenimiento de charcas y bebederos.

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene su compromiso de dar continuidad al programa durante la presente legislatura y habrá más sueltas en 2027. Hasta la fecha, la inversión comprometida asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mientras que el resto corresponde a financiación del Gobierno de Aragón.