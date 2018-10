La XII Semana del Libro de Ejea acerca la novela a aficionados y profesionales de la literatura

Publicado 08/10/2018 14:49:33 CET

La cita, del 15 al 21 de octubre, coincide con el I Salón Profesional del Libro

EJEA (ZARAGOZA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ejea de los Caballeros acercará la novela a jóvenes, mayores y niños con la XII edición de su Semana del Libro. Las actividades, que incluyen conferencias, talleres y cuentacuentos, se celebrarán del 15 al 21 de octubre y contarán con autores de primer nivel como Laura Freixas, Manuel Vilas, Antón Castro o David Lozano. Asimismo, coincide en el tiempo con el I Salón Profesional del Libro.

La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, y el concejal de Cultura del municipio, José Antonio Remón, han presentado esta nueva edición en la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), en la capital aragonesa, donde han puesto de manifiesto la importancia de esta cita para Ejea, una ciudad con "gran afición" a la lectura.

Ladrero ha explicado que "el I Salón Profesional del Libro va a coincidir con la Semana del Libro convirtiendo a Ejea en una referencia para la literatura, pero son dos eventos complementarios dirigidos a públicos distintos". El Salón está enfocado a profesionales del sector, mientras que la Semana va dirigida a personas de todas las edades que quieran acercarse a los libros.

La edición del año pasado estuvo dedicada a la poesía y la de este, con la novela como eje central, está pensada para todos los lectores de Ejea. "Invertimos en la cultura para poder ser libres e iguales, porque queremos cultivar el conocimiento", ha comentado la alcaldesa.

Asimismo, ha subrayado la afición por la lectura que hay en la localidad, cuya biblioteca municipal cuenta con "más de 20.000 préstamos cada año" y ha tenido que ser ampliada para acoger más ejemplares. Además cuenta con cinco clubes de lectura donde se habla de crítica literaria y de las nuevas publicaciones.

La alcaldesa de Ejea ha resaltado dos aspectos significativos en la Semana del Libro. El primero es "la participación de los colegios", que cuentan con sus propios clubes de lectura y acogerán los talleres; el segundo es el "guiño al talento local" con la participación de la escritora Isabel González y de los ilustradores Isa Ibaibarriaga y Ernesto Navarro, este último encargado del diseño del cartel.

El concejal de Cultura, José Antonio Remón, ha asegurado que esta Semana es "un referente" en la programación cultural municipal y persigue un objetivo "fundamental": "Acercar el libro al público de Ejea" y, en concreto, la novela, "algo que puede parecer muy ambicioso" dada la "complejidad" del género.

PROGRAMA

Remón ha dado a conocer el programa de la cita, que contará con talleres de narración oral, escritura e ilustración, cuentacuentos, conferencias, una exposición sobre ilustración, cine, teatro y un espacio ferial, ubicado en la plaza de la Villa, donde se reunirán casi una veintena de librerías y editoriales durante el sábado por la mañana y la tarde, y el domingo solo por la mañana.

Los talleres, que se desarrollarán en los centros educativos, comenzarán el lunes, 15 de octubre, con una actividad de narración oral con el actor Mariano Lasheras, bajo el título 'Palabras al viento', en el IES Cinco Villas. La actividad se volverá a repetir el viernes en el IES Reyes Católicos.

'Novelas ejemplares o no', con el escritor Daniel Nesquens, llegará a los dos institutos el viernes, y el 'Taller de reacción y redacción', con Isabel González, se celebrará el martes y el miércoles en los mismos espacios. La actividad de ilustración de Isa Ibaibarriaga tendrá lugar el lunes, martes y miércoles.

Asimismo, el cuentacuentos 'Sandra y Ejea, un mundo de cuentos' de la narradora oral Sandra Araguás, llegará a los colegios de Educación Primaria Mamés Esperabé, Cervantes, Ferrer y Racaj, Luis Buñuel y al Colegio de las Hermanas Mercedarias, el lunes, martes y miércoles.

CONFERENCIAS

Con motivo de la presencia de importantes autores, se celebrará una serie de conferencias. La primera, que será el 15 de octubre, correrá a cargo del escritor y periodista cultural Antón Castro, titulada 'El gran momento de la novela. De Aragón al mundo', en el Centro Cívico Cultural.

Al día siguiente, martes, y en el mismo escenario, Laura Freixas abordará el tema de la literatura desde una perspectiva de género con la conferencia 'Cómo quise ser escritor y me convertí en escritora'.

El miércoles será el turno del aragonés Manuel Vilas con 'La literatura y la vida'.

El ciclo de conferencias se cerrará el jueves, 18 de octubre, con el escritor David Lozano, quien llevará a Ejea el tema de la narrativa de suspense para jóvenes. Al día siguienre, en la sala de exposiciones de la casa parroquial, se inaugurará la muestra 'Paseando la mirada. Elogio de la ilustración', que ya pudo verse en la Lonja de Zaragoza y que llegará a la capital cincovillesa para rendir tributo a los ilustradores aragoneses.

Ese mismo viernes se proyectará en el Centro Cívico Cultural la película 'Ex Libris: The New York Public Library'. El sábado, día 20 de octubre habrá un encuentro de clubes de lectura con el escritor Mario de los Santos y el domingo, teatro con Clara Sanchís y la obra de Virginia Wolf 'Una habitación propia'. Además, tanto el sábado como el domingo, el espacio ferial ofrecerá cuentacuentos a cargo de Lü de Lürdes.