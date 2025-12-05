Las XVII Jornadas CuidArte debaten sobre el papel de la ética en la atención grupal socio-terapéutica

Medio centenar de profesionales se han dado cita en la última jornada de los CuidArte. - INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del trabajo social, la psicología, la educación social, la enfermería y la terapia ocupacional, entre otros perfiles, se han dado cita este jueves en la residencia Elías Martínez Santiago, en Zaragoza, en una nueva jornada centrada en el programa CuidArte, que alcanza ya su edición número 17.

Esta reunión anual supone un punto de encuentro y reflexión entre quienes conducen los grupos socio-terapéuticos que conforman esta iniciativa en todo Aragón; este año ha estado dedicada a la ética profesional en el CuidArte.

Estos grupos que coordina el IASS desde 2011 forman parte del Catálogo de Servicios Sociales de Aragón y se definen como un servicio de atención socio-terapéutica para personas cuidadoras de otras en situación de dependencia, personas mayores y otros colectivos susceptibles de beneficiarse de estas intervenciones.

La nueva jornada profesional de los grupos CuidArte ha estado enfocada en afianzar la cultura de la ética dentro del propio programa.

Los asistentes, en torno medio centenar, han reflexionado sobre cómo las buenas prácticas profesionales generan evidencia científica mediante el compromiso y responsabilidad ética, acordes con valores y principios deontológicos.

Ese respeto a los principios éticos fundamentales de la dignidad, la libertad y la igualdad al intervenir en la práctica grupal es una de las razones por las que el programa CuidArte ha sido reconocido con el galardón dentro de la categoría 'Un IASS más ágil, innovador y cercano' en la última edición de los Premios Cuarto Pilar.

DILEMAS ÉTICOS

La agenda de la jornada, que ha sido clausurada por el director general de Mayores, Máximo Ariza, ha incluido la ponencia académica de María Jesús Goikoetxea, doctora en Derechos Humanos, psicóloga, teóloga y profesora de Ética y Bioética en la Universidad de Deusto.

También se ha desarrollado un grupo de discusión coordinado por profesionales del CuidArte sobre habilidades y recursos relacionados con la intervención grupal ante posibles dilemas éticos que puedan surgir en su día a día. El programa completo puede consultarse en este enlace.

El objetivo de este encuentro ha sido dar respuestas a los trabajadores que operan dentro del CuidArte para que puedan gestionar los posibles dilemas éticos que pueden encontrar su labor diaria en estos grupos.Inicialmente dirigido a cuidadores de personas dependientes en el entorno familiar, en los últimos años el programa ha expandido su alcance para incluir a personas mayores y otros colectivos.

Más de 100 profesionales participan activamente en el programa: en la actualidad hay 57 centros con grupos activos en todo Aragón, incluyendo hogares de personas mayores, residencias, servicios sociales comarcales y entidades del Tercer Sector. Desde 2014 hasta la fecha se han formado 300 grupos en Aragón, con un total de 2.555 participantes, y el programa opera en 41 centros distribuidos en 25 comarcas de la Comunidad.