Las XXII jornadas micológicas de otoño de San Martín de Moncayo vuelven con numerosas actividades

Presentación de las Jornadas Micológicas de Otoño. - DIPUTCIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Martín de la Virgen del Moncayo vuelve a organizar un año más sus jornadas micológicas de otoño, declaradas actividad de interés turístico de Aragón. El evento, que ha sido presentado este lunes en la sede de la Diputación de Zaragoza, tendrá lugar los días 23, 24, 25 y 31 de octubre así como el 1, 2, 14 y 15 de noviembre.

El programa ofrece actividades para todos los públicos como salidas micológicas al monte, clasificaciones, talleres, conferencias, exposiciones, degustaciones, actividades infantiles, senderismo, mercadillo y conciertos. Todo ello en un entorno incomparable como es el Parque natural de Moncayo.

Las jornadas están organizadas por el Centro Micológico San Martín de la Virgen del Moncayo, la Asociación de Micología de San Martín de Moncayo y el Ayuntamiento de San Martín de la Virgen del Moncayo.

En la presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro ha destacado que tras 22 ediciones, esta cita "ha conseguido consolidarse y atraer cada año a vecinos y visitantes en torno a una actividad que combina naturaleza, conocimiento y tradición". Respecto al programa, la diputada provincial ha hecho hincapié en que ofrece propuestas para todos los públicos y edades "lo que hace que las jornadas sean atractivas tanto para quienes ya conocen y disfrutan de la micología como para quienes quieren acercarse por primera vez a este mundo".

El alcalde de San Martín de Moncayo, Jacob Ramírez, ha hecho hincapié en el desarrollo económico y social que acompaña a estas jornadas. "Para nuestra comarca es uno de los motores principales y por ello, tenemos que seguir apostando por eventos y jornadas como esta". Y el presidente de la Asociación Micológica de San Martín del Moncayo, Jesús Lamata, ha explicado que el programa abarca un amplio espectro de actividades, como las puramente micológicas de salir al campo y clasificación "con lo cual nosotros alimentamos nuestro catálogo y base de datos de especies que observamos en el Moncayo".

PROGRAMACIÓN

El programa se inicia con las tradicionales salidas micológicas al monte, en las que los participantes podrán buscar y recolectar ejemplares acompañados por expertos, para después participar en su clasificación e identificación. A estas actividades se suman talleres y cursos relacionados con la micología, conferencias y propuestas divulgativas para conocer mejor las especies del entorno, sus características y la importancia de realizar una recolección responsable.

Las jornadas incluyen exposiciones dedicadas a las setas y los bosques del Moncayo, así como actividades de senderismo para disfrutar del paisaje otoñal de la zona. La programación reserva además un espacio destacado para la gastronomía, con degustaciones, vermús y otras propuestas en las que las setas se convierten en protagonistas, junto a talleres y actividades relacionadas con la cocina.

Los más pequeños también cuentan con propuestas propias, como salidas al campo, talleres de micología infantil y actividades participativas pensadas para acercarles de una forma divertida al mundo de los hongos.

El programa se completa con un mercadillo, actuaciones musicales y otras actividades culturales y de ocio, haciendo de estas jornadas una cita que combina naturaleza, divulgación, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos. Con más de dos décadas de trayectoria, la cita se ha consolidado como uno de los principales acontecimientos micológicos del otoño en el Moncayo y como un importante reclamo para atraer visitantes y dinamizar la actividad de la localidad y su entorno.

Los interesados pueden reservar su plaza para las distintas actividades que lo requieren o pedir información a través del correo info@centromicologico.es, a través del teléfono 601 570 380 (también vía whatsapp), en la web de la asociación , o físicamente los fines de semana en el Centro Micológico de San Martín de Moncayo.