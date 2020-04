El abogado de la familia de Laínez espera que Lanza sea condenado por asesinato en el nuevo juicio

ZARAGOZA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El abogado Juan Carlos Macarrón, quien representa a la familia Laínez en el proceso judicial del denominado 'crimen de los tirantes' ha confiado este martes en que Rodrigo Lanza, autor de la muerte de Víctor Laínez, sea condenado por asesinato en el nuevo juicio que celebrará la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ordenado la repetición del juicio, al considerar que el veredicto del jurado del primer juicio no está suficientemente motivado y que debía argumentar por qué asumía la versión de unos testigos y peritos, y no de otros, también por qué apreció dolo de lesionar y no de matar.

En declaraciones a Europa Press, Juan Carlos Macarrón ha confiado en que un nuevo tribunal del jurado realice una valoración "más clara y transparente, mejor fundamentada". Se ha mostrado "satisfecho" por la sentencia del TSJA que ordena repetir el juicio y ha confiado en "que se haga justicia y un nuevo jurado pueda apreciar lo que ocurrió: un asesinato de forma clara y manifiesta".

La estrategia de Macarrón en la nueva vista, que espera que se celebre en los últimos meses de este año, será "exactamente la misma" que en la primera ocasión.

"Entendimos que hubo una pequeña disputa verbal, sin mayor trascendencia" en el interior del bar Tocadiscos de Zaragoza, el 8 diciembre de 2017, y, en el exterior se produjo "un intercambio de palabras, sin más" y la víctima, Víctor Laínez, "regresó a su lugar, en el fondo de la barra del bar", momento en el que Lanza "volvió, se abalanzó y le golpeó, creemos que con un objeto contundente, y le fracturó el cráneo", cayendo Laínez casi inconsciente al suelo, tras lo que Lanza "siguió golpeando de forma salvaje" hasta desfigurarle la cara, muriendo la víctima días después, ha indicado el abogado.

Para Macarrón, el acusado tuvo "una intención verdadera de matar y no hubo imprudencia", sino asesinato. El letrado pedirá, nuevamente, que se apliquen las agravantes de motivos ideológicos, alevosía y ensañamiento.