Zaragoza abre la adjudicación directa de Distrito 7 a una multinacional audiovisual

Archivo - Exterior de la antigua fábrica Giesa con la emblemática torre al fondo y tejas en primer plano - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha acordado iniciar los trámites para la adjudicación directa del proyecto Distrito 7, para rodajes y producciones audiovisuales, en la antigua fábrica de Giesa, después de que la licitación quedara desierta y de que una multinacional del sector llegara tarde "por unos minutos" al proceso.

El consejero municipal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha señalado que la ley establece que la adjudicación directa ha de llevarse a cabo "en las mismas condiciones en las que había salido en el pliego", por lo que ahora el Ayuntamiento pasa a estudiar esta oferta presentada fuera de plazo por parte de una empresa a la que ha definido como una de las multinacionales "líderes del mundo audiovisual".

Ha explicado que esta empresa manifestó "que no era culpa suya la presentación con retraso" y que quería mantener su oferta, motivo que lleva al equipo de gobierno a optar por el procedimiento de adjudicación directa, criticado por los grupos de oposición de izquierdas, a los que ha respondido que, cuando gobernaban ellos, las concesiones "o no eran adjudicadas o eran adjudicadas en precario y sin garantías", citando todo lo relativo a la zona Expo.

Por tanto, el consejero ha considerado que es "una buena noticia" porque esta decisión implica que "estamos cada vez más cerca" de que el proyecto de Giesa sea una realidad, después de que fuera "promesa" de todos los grupos políticos durante décadas.

Lorén ha indicado que, en este punto, se publicará de nuevo la apertura de los pliegos y que, en la propia mesa de contratación, se consideró "muy interesante" conocer la oferta presentada fuera de plazo porque "sería en interés del Ayuntamiento" que "se pudiera mantener", aunque ha recalcado que "ha de cumplir los requisitos mínimos establecidos en el pliego". "Una cosa es el procedimiento de adjudicación y otra cosa muy distinta es que esos requisitos mínimos que se establecían en el pliego han de ser cubiertos y esperemos que mejorados", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que el procedimiento de adjudicación directa es un procedimiento habitual, que está previsto por la ley y que forma parte del desarrollo del artículo 137.4 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas.

UNOS PLIEGOS "EXIGENTES"

Sobre el hecho de que sólo se haya presentado una empresa a la licitación --y fuera de plazo--, ha apuntado que también pasó en el Parque de Atracciones y lo ha achacado a que los pliegos son "exigentes" y a que se trata de "un ámbito muy especializado", en el que se juega "todavía más arriba" de la "primera división", con lo que podrían haber concurrido "dos, a lo sumo tres empresas".

"El objetivo de la Ciudad del Cine es competir y competir con una empresa que sea capaz de desarrollar ese nivel de inversiones", ha zanjado, recordando que la multinacional alega que "tuvo problemas en la presentación", que les llevó a que los últimos documentos se registraran tarde, pero los primeros sí que entraron a tiempo.

En todo caso, ha aseverado que es "un éxito" que se haya presentado una candidatura y "de ese nivel", destacando que se logra atraer talento multinacional, "que se está implementando en otros países y que va a ser líder en España".

En este punto, Lorén ha pedido "seriedad" a los grupos de la izquierda, a los que ha calificado como "pájaros de mal agüero", y ha rechazado que se vaya a "regalar" la concesión, ya que no ha habido más concurrencia.

En cuanto a la posibilidad de que el PSOE acuda a los tribunales, el consejero ha afirmado que "el PSOE y los tribunales están muy de moda" y que, en cualquier caso, el proceso "cumple todos los requisitos legales" y que no hay preocupación "en absoluto" en el equipo de gobierno.

El complejo Distrito 7 cuenta con una amplia zona dedicada a la producción audiovisual, con más de 5.600 metros cuadrados destinados a rodajes, que incluirán tres grandes platós de filmación de 788,67, 1.448,42 y 1.022,15 metros cuadrados, además de espacios de preproducción y postproducción, almacenes, camerinos, vestuarios, oficinas de producción y áreas auxiliares, lo que permitirá atraer rodajes, impulsar la actividad empresarial y consolidar Zaragoza como escenario de producción audiovisual.