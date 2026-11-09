La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, y el director ejecutivo de FIBA Europa, Kamil Novák - DANI MARCOS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza acogerá la Final Six de la Euroliga Femenina hasta 2030 gracias al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el club Basket Zaragoza 2002 y FIBA Europa. Esta colaboración permitirá que la capital aragonesa sea sede de la fase final de la máxima competición continental de clubes de baloncesto femenino durante seis ediciones consecutivas.

La renovación se ha hecho oficial este lunes 9 de noviembre en un acto en el Pabellón Príncipe Felipe, en el que han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, y el director ejecutivo de FIBA Europa, Kamil Novák.

La celebración de la Final Six contribuye a potenciar la actividad económica, la promoción turística, la dinamización de la ciudad y la proyección exterior de Zaragoza y Aragón, ya que moviliza a cientos de personas entre equipos, deportistas, personal técnico, medios de comunicación y aficionados de distintos países. La apuesta por este tipo de acontecimientos se enmarca en la Capital Europea del Deporte 2027.

AFICIÓN REFERENTE EN EUROPA

La conexión entre el equipo y la ciudad ha situado a Zaragoza como la gran referente actual del baloncesto femenino europeo. El ambiente vivido en el Pabellón Príncipe Felipe durante la última edición, con sus 10.800 localidades agotadas, confirmó el atractivo de una competición que trasciende la pista y convierte el baloncesto en una experiencia compartida por miles de aficionados.

En este sentido, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado la importancia de mantener en la ciudad una cita de estas características y ha expresado su deseo de que el Casademont Zaragoza consiga clasificarse para la próxima Final Six.

"Esperamos que el Casademont Zaragoza consiga de nuevo su clasificación para la Final Six, porque sería una magnífica noticia para el equipo y para toda la ciudad. Queremos volver a vivir en el Príncipe Felipe el ambiente espectacular de la última edición, con una afición que ha demostrado que Zaragoza es una ciudad volcada con el baloncesto", ha expresado Natalia Chueca.