Zaragoza activa el dispositivo especial de emergencias de las fiestas con especial atención a la plaza del Pilar

La concejal delgada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, y el jefe de mando de Bomberos, Quique Mur, delante del Puesto de Mando Avanzado (PMA) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de emergencias de las fiestas del Pilar se activa este viernes, 9 de octubre, con especial atención a la plaza del Pilar, al ser un punto de mayor concentración de vecinos y visitantes y que tiene un aforo máximo de 45.000 personas.

El plan especial de emergencia municipal para grandes concentraciones permanecerá activado hasta el domingo, 18 de octubre, sobre las 23.59 horas tras la traca final de fuegos artificiales que cerrará las fiestas del Pilar.

La concejal delgada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, y el jefe de mando de Bomberos, Quique Mur, han informado del dispositivo del Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se ubica detrás del Ayuntamiento de Zaragoza en el paseo Echegaray y Caballero.

Ruth Bravo ha explicado que ante cualquier emergencia que pudiera ocurrir el plan se va modulando, pero "lo lógico" sería que después de los fuegos artificiales de cierre de las fiestas del Pilar, se terminara.

Este plan se dirige desde el puesto de mando avanzado en el que concurren todos los operadores municipales y de otro ámbito que actúan ante cualquier situación que pueda ocurrir.

La finalidad es prevenir cualquier situación y en el caso que hubiera que intervenir, que "se pudiera hacer de forma coordinada entre los servicios municipales, bomberos, Policía Local, prevención y salud, junto con Cruz Roja y Policía Nacional", ha enumerado.

COORDINACIÓN

Desde el puesto de mando se trabaja de forma "coordinada" para prevenir cualquier situación que pudiera ocurrir y hay varios planes especiales dentro del plan municipal más genérico, que se aplican en los entornos y dentro de la plaza del Pilar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bravo ha recordado que la plaza del Pilar "siendo el salón de Zaragoza", en ella ocurren muchos de los actos que hay en la ciudad, como el pregón o la ofrenda de flores, junto a los grandes conciertos para los que hay una serie de activaciones especiales.

En concreto, se dispone de cámaras de conteo en la propia plaza del Pilar y en las inmediaciones que permite controlar los aforos y ordenar cierres de acceso para garantizar la seguridad de todas las personas que quieren disfrutar de las fiestas del Pilar.

23 CÁMARAS DE CONTEO

Con el finalidad de brindar unas fiestas del Pilar para todos "saludables, sanas y sobre todo que muy seguras" hay instaladas 23 cámaras, de las que 19 están en la plaza y las otras 4 en las entradas de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar".

A estas cámaras de conteo se suman otras herramientas tecnológicas como los sistemas de visión de 360 grados y otros dispositivos destinados a supervisar los puntos más sensibles.

En colaboración con el Cuerpo de Bomberos se van tomando decisiones en aras de que resulten unas fiestas seguras y poder responder dentro de todas las emergencias que puedan ocurrir de una forma anticipada para que se minimice cualquier tipo de riesgo", ha comentado Bravo.

Tras subrayar que el objetivo del puesto de mando avanzado es "prevenir" cualquier situación de riesgo que se pueda producir, Bravo ha explicado que las cámaras permiten conocer en tiempo real el aforo de la plaza del Pilar y tomar medidas antes de llegar al aforo total de 45.000 personas, pero antes de llegar a esa cifra se cortarían calles.

TOMAR DECISIONES

El jefe de mando de Bomberos, Quique Mur, ha relatado que en función del tipo de prevención que surja lo asume el Cuerpo de Bomberos, la Policía Local o el servicio municipal que corresponda.

"En este caso, las grandes concentraciones corresponden a la Servicio de Protección Civil porque nosotros somos Bomberos y Protección Civil. Así, la dirección técnica y la dirección de operaciones de todo lo que tiene que ver con el dispositivo del Pilar, la ejercemos desde nuestro servicio", ha reiterado.

Esta forma de actuar supone que los bomberos coordinan con los otros medios aspectos como la redistribución de las personas en la plaza del Pilar porque "no solamente son cortes de acceso, sino que todos quieren entrar por el mismo sitio y es preferible redireccionarlos para lo que se va cortando y vamos dejando pasar hasta que se complete el aforo.

En el puesto de mando tiene que haber una persona o dos como mucho de cada uno de los colectivos implicados y "tiene que tener capacidad de decisión".

El plan de emergencia municipal se activa para toda la ciudad y para todos los eventos programados. Desde el puesto de mando también se monitoriza el Espacio Zity de Valdespartera, la zona de la estación Norte, "Todo lo que tenga que ver con las fiestas se hace desde aquí", ha concluido Quique Mur.