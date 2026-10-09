Moreno propone a la expresidenta del Parlamento Marta Bosquet para ser la primera mujer Defensora del Pueblo Andaluz

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y Marta Bosquet (Fotografía de Archivo) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que propondrán como nueva Defensora del Pueblo Andaluz a Marta Bosquet, que fue presidenta del Parlamento en la XI Legislatura, siendo diputada de Ciudadanos (Cs) por Almería.

Juanma Moreno ha hecho este anuncio en su cuenta en la red social X, destacando de Marta Bosquet, que actualmente es presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural), su "compromiso con el diálogo, su trayectoria, su amplio conocimiento jurídico y su marcada sensibilidad social", lo que la "convierten en una persona idónea para defender los intereses de los andaluces".

Ha destacado que será la primera mujer en desempeñar esa importante responsabilidad en Andalucía al frente de la Defensoría del Pueblo. Marta Bosquet sustituirá a Jesús Maeztu, que llegó a la institución en 2013 y, en 2019, fue elegido para un segundo mandato, que concluyó en 2024, año desde el que se encuentra en una situación de interinidad.

Nacida en Almería en 1969, Bosquet ha ostentado el cargo de presidenta del Parlamento de Andalucía en la XI legislatura (diciembre de 2018-abril de 2022), después de que su formación, Ciudadanos, llegara a un pacto de gobierno con el PP-A que llevó a Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta.

Ha sido diputada autonómica de Ciudadanos por la provincia de Almería desde 2015 a 2022. Cuenta con un Máster en Derecho Administrativo y Función pública, por la Escuela de Ciencias Jurídicas y es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, año 1994. En el ámbito laboral cuenta con 22 años de experiencia profesional como letrada en ejercicio, desde abril de 1995 hasta el año 2015. Formó parte de un despacho de abogados en Almería, hasta que en el año 1998 abre su propio bufete.

Durante los años de ejercicio de su profesión ha llevado la asesoría jurídica externa de diversas mercantiles sobre todo de los sectores de la promoción y construcción, actividad agroindustrial y de restauración. Ha ejercido como abogada de particulares y de empresas en los ámbitos civil, penal, administrativo y concursal. Ha impartido clases de Derecho Penal en la academia del Centro de Estudios Universitarios de Almería, años 1999 y 2000.

En el ámbito político, durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía fue presidenta de la Comisión de Justicia; portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas sociales; portavoz en la Comisión de Investigación de las Subvenciones para la Formación Profesional y el Empleo en Andalucía; portavoz de la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones; portavoz en la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio; vocal del grupo de trabajo relativo a Financiación Autonómica y vocal de la Comisión de Fomento y Vivienda. Asimismo, ha participado como ponente en diversos cursos y charlas.

La Mesa del Parlamento andaluz acordó en su reunión de este miércoles, 7 de octubre, abrir un plazo de presentación de candidaturas para proceder a la renovación de órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración y la dirección general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) o el Defensor del Pueblo Andaluz.

Los grupos tienen de plazo hasta el próximo martes día 13 de octubre para presentar candidaturas para la renovación del consejo de administración y la dirección general de la RTVA, así como del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz.