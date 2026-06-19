Zaragoza activa este domingo el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside una reunión en la sala de crisis del parque 1 de Bomberos por la ola de calor - DANI MARCOS

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien esta mañana ha presidido una reunión en la sala de crisis del parque 1 de Bomberos, ha dado orden de activar el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, ante las altas temperaturas que se esperan en la ciudad en los próximos días.

La previsión es activarlo este domingo 21 de junio a las 00.00 horas --la noche del sábado al domingo-- y mantenerlo hasta el miércoles 24 a las 23.59 horas, si bien se podría modular en función del pronóstico que se vaya confirmando para las siguientes jornadas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el termómetro alcanzará la próxima semana máximas de 40º grados, e incluso podría llegar a los 42º, y mínimas de 25º, con una sucesión de días extremadamente calurosos y noches tropicales.

Este pronóstico meteorológico no permite autorizar las hogueras de San Juan previstas en los barrios este fin de semana, como medida de precaución. El aviso por altas temperaturas se transmitirá a toda la población por diferentes canales.

PISCINAS MUNICIPALES Y 60 REFUGIOS CLIMÁTICOS

Entre las medidas adoptadas para estos casos, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales, siempre que se adquiera en taquilla. Las tarifas, mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias por ola de calor, serán de 2,50 euros para adultos y 2 euros para menores de edad y para pensionistas, que es un descuento sobre los precios habituales entre los 2,60 y los 4 euros de lunes a viernes, y entre 2,80 y 4,70 euros los fines de semana y festivos.

Además, el Ayuntamiento ha habilitado la red municipal de refugios climáticos, que pone a disposición de la población más sensible espacios donde cobijarse en los momentos en los que el calor pueda ser, incluso, un riesgo para la salud.

A los centros de convivencia de personas mayores y los centros cívicos de la ciudad se suman, entre otros edificios municipales, la sede de la Oficina de Medio Ambiente en Casa Jiménez y las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza en sus horarios de apertura, mientras se hace uso de sus propuestas y actividades.

En total, son más de 60 equipamientos municipales, de diferente tipo, que están disponibles en su horario de apertura para resguardarse del calor y se han señalizado los accesos.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y PERSONAS MAYORES

Como cada año, se hará una campaña informativa con folletos y en redes sociales, dirigida a toda la población, con consejos y medidas de autoprotección frente al calor. Asimismo, el Área de Políticas Sociales contactará con las personas mayores más vulnerables que son usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia, para trasladarles las recomendaciones básicas para estos días.

REFUERZO DE LA RED DE AGUA PÚBLICA

El Servicio de Infraestructura Verde ha reforzado en los últimos años la red de agua pública y elementos de confort climático de la ciudad ante la llegada de las altas temperaturas de verano. Como novedad, se han puesto en marcha tres dispensadores de agua fresca en el Balcón de San Lázaro, el Frente Fluvial y el Parque Grande José Antonio Labordeta, que se suman a las actuaciones acometidas desde 2024 para facilitar la hidratación, el juego y el descanso a la sombra en el espacio público.

Este impulso se apoya en el estudio sobre la ubicación y distribución de fuentes de boca realizado en 2024, que ha permitido inventariar y caracterizar las 697 fuentes municipales --cerca del 75% en vía pública y el 25% en parques y jardines--, incluyendo tomas de potable y saneamiento, tipologías, estado y necesidades.

Fruto de ese diagnóstico, se han ejecutado nuevas fuentes de boca en barrios con déficit detectado. En 2024, el barrio de Las Fuentes incorporó siete nuevas unidades en plaza Santa Rosa de Lima, plaza Monasterio San Vitorián, plaza Nuestra Señora del Portal, Florentino Ballesteros, Monasterio de la Rábida, Monasterio de Guadalupe y plaza de la Convivencia.

En 2025, Valdespartera suma ocho fuentes más, fruto de una larga reivindicación vecinal, en plaza de la Bámbola, plaza Cantor de Jazz, plaza Edad de Oro, glorieta de la Sabina, plaza del Hombre Invisible, plaza Mary Poppins, plaza Señora Miniver y plaza Nanuk el Esquimal.

PULVERIZADORES DE AGUA Y REMOJACHICOS

Más allá del agua de consumo directo, la ciudad ha ampliado los puntos de refresco para mitigar los efectos de las olas de calor y crear microespacios de confort.

Tras la primera instalación en 2024 en la calle Duquesa Villahermosa --junto a Delicias--, en 2025 se ejecutaron cuatro más en plaza Albada, plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y Bulevar Corredor Verde. Estos elementos, que ya están funcionando, complementan la red de fuentes y sirven como refugios puntuales en jornadas de altas temperaturas.

En 2024, a solicitud vecinal, se instaló un "Remojachicos" en el Parque de la Tolerancia (Actur), y en 2025 en la plaza Bámbola, de Valdespartera.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad y se coordinan dentro del Plan Municipal de Protección Civil por olas de calor.

Toda la información relativa a altas temperaturas se ha actualizado en un portal en la web municipal 'www.zaragoza.es', donde se pueden descargar consejos, conocer la ubicación y horarios de los refugios climáticos, el mapa de fuentes de agua potable de la ciudad o el visor de sombras.

HERRAMIENTAS PARA PROTEGERSE DE FORMA MÁS ADECUADA DEL CALOR

El Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía que extreme las medidas de precaución para evitar problemas de salud ante las altas temperaturas.

Aunque todas las personas pueden sufrir trastornos ante el exceso del calor, las personas mayores de 65 años, los menores de cinco años, especialmente los bebés, y aquellas que realicen una actividad que requiera mucho esfuerzo físico presentan un mayor riesgo y, por tanto, deben estar especialmente protegidas.

Por ello, desde la Oficina del Mayor, desde los servicios sociales comunitarios y desde el servicio de teleasistencia municipal se va a informar a los usuarios de todas las recomendaciones.

En el albergue municipal se tomarán medidas para garantizar el alojamiento y la correcta hidratación de los usuarios, y les trasladará las oportunas recomendaciones para evitar riesgos.

Los voluntarios de Protección Civil vigilarán los espacios abiertos y las zonas verdes para atender incidencias y recordar a los vecinos/as los cuidados personales, y se activarán las fuentes para que los ciudadanos puedan refrescarse.

Desde el Ayuntamiento se recomienda beber agua sin esperar a tener sed, evitar bebidas alcohólicas y comidas calientes o pesadas; usar ropa ligera, no apretada, de colores claros y preferentemente de algodón, evitando materiales sintéticos; utilizar sombrero o gorra para protegerse del sol; y crema protectora.

En el hogar hay que mantener las ventanas y persianas cerradas para proteger la vivienda del calor y aprovechar para ventilar la casa por la noche.

No es recomendable realizar actividades que exijan esfuerzo físico importante cuando está haciendo mucho calor; hay que planear las actividades en la mañana o en el atardecer; no dejar a niños, ancianos o animales en coches con las ventanas cerradas.

Ante una exposición prolongada al calor los primeros indicios son calambres, irritación de la piel o quemaduras, agotamiento o temperatura elevada. En esos casos, se recomienda buscar refugio en la sombra o en un lugar con aire acondicionado; tomar una bebida no alcohólica fresca, descansar, tomar un baño o una ducha con agua fresca y ponerse ropa ligera.

Si aparecen síntomas más graves, como dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia, se debe acudir al médico rápidamente, a través del servicio de Urgencias o los teléfonos 061 o 112.