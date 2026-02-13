Zaragoza activa este sábado la alerta amarilla por viento fuerte y cerrará los parques

Parque cerrado por viento. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza activará este sábado el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por las fuertes rachas de viento que, según la Agencia Estatal de Meteorología, superarán los 80 kilómetros por hora, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución. Además, como medida preventiva, se cierran al tránsito los parques de la ciudad, que quedarán señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

Esta medida se adopta después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya elevado a naranja la alerta debido a las fuertes rachas de viento. El PMUZ contempla activar el nivel amarillo cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kilómetros hora, ha informado el Consistorio zaragozano.

Por ello, ante este pronóstico, la concejala delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha ordenado activar el Plan Municipal de Emergencias entre las 06.00 horas y las 19.00 horas de este sábado 14 de febrero y pide a la ciudadanía extremar la precaución durante estas horas.

Los servicios municipales implicados, entre los que se encuentran Bomberos de Zaragoza, Policía Local o Parques y Jardines, entre otros, estarán activados para atender las posibles incidencias.

Del mismo modo, se van a cerrar al tránsito los parques de la ciudad, entre ellos el Parque Grande José Antonio Labordeta, el Tío Jorge, Torre Ramona y Castillo Palomar, que quedarán debidamente señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil.

El Ayuntamiento ha recomendado a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.