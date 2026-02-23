Zaragoza se adelanta al bicentenario de Goya con unas 120 obras, 6 del pintor cedidas por el Museo del Prado

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta la exposición "Doscientos años con Goya" comisariada por Pedro J. Martínez Plaza - EUROPA PRES

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Zaragoza se adelantará a la celebración del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya, y en 2017 acogerá una exposición con unas 120 obras de distintos autores en los que ha influido el artista de Fuendetodos y 8 piezas serán del propio autor, de las que 6 son cedidas por el Museo del Prado y las otras dos proceden de Valencia y de la Hispanic Society of America, a las que se sumarán otras tantas estampas que reflejan la influencia que ejerció en el extranjero.

La exposición se inaugurará justo un año antes de que se cumpla el bicentenario de la muerte de Goya, el 16 de abril de 2027, y se podrá ver hasta el 8 de agosto del mismo año para ofrecer al visitante una "mirada amplia del legado de Goya en todas las disciplinas artísticas y toda la trascendencia que ha tenido para la historia del arte contemporáneo", ha destacado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La presentación de la muestra, titulada 'Doscientos años con Goya', ha tenido lugar en el Palacio de Montemuzo y también ha intervenido comisario de la exposición que es el conservador de la pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Pedro J. Martínez Plaza.

En rueda de prensa, Chueca ha destacado que La Lonja ofrecerá, por primera vez, una visión completa, cronológica y transversal de la influencia de Goya desde su muerte hasta la actualidad, abarcando los dos siglos y la totalidad de disciplinas artísticas y ámbitos culturales, desde la pintura hasta moda pasando por la literatura, escultura, grabados, música, teatro, cine, fotografía, artes decorativas.

Las obras que se expondrán brindarán al espectador una propuesta que "permitirá ampliar en todo el mundo la visibilidad de Zaragoza como ciudad de referencia en esta conmemoración goyesca", ha resaltado. Impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza será una de las exposiciones "más ambiciosas" que ha acogido la ciudad en su historia, ha enfatizado Chueca.

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que será una "oportunidad" para Zaragoza tanto en el ámbito cultural, porque "sitúa a la ciudad en el centro del gran relato internacional sobre Goya y su legado", como académica, porque atraerá a estudiosos, historiadores del arte, conservadores, críticos y creadores.

LAS OBRAS DE GOYA

Chueca ha comentado que se lleva más de dos años trabajando para organizar esta exposición en la que se ha logrado una vinculación y un compromiso "extraordinario" del Museo del Prado, que se ha convertido en prestador principal.

En total, aporta 13 obras de arte, además de diversos documentos de archivo y piezas procedentes del Fondo Antiguo de su Biblioteca. De esas 13 obras, 10 son pinturas, y 6 de ellas son de Goya, varias seleccionadas de forma excepcional.

Entre los préstamos destacan tres pinturas de Goya de la colección del Prado que nunca antes se han visto en Zaragoza: 'Un garrochista', 'Aves muertas' y 'El borracho'. Asimismo, El Coloso volverá a verse en Zaragoza más de 30 años después, ya que fue prestado por última vez a la ciudad en 1996.

Esta muestra contará con más de 40 artistas, algunos de ellos figuras esenciales de los siglos XIX y XX como Pablo Picasso y José Gutiérrez Solana, con tres y cuatro obras respectivamente. El recorrido incluye obras de Édouard Manet, Mariano Fortuny, James Ensor, Ignacio Zuloaga, Julio Antonio, Antonio Saura, Hans Hartung o Robert Rauschenberg, así como de creadores menos conocidos pero decisivos en la revalorización de Goya, como Romero Ressendi o Castelao.

Estas obras se entremezclan con más de una decena de pinturas y estampas de Goya, entre ellas el Retrato de Pedro Mocarte, procedente de The Hispanic Society of America, y El vuelo de las brujas, del Museo del Prado.

'Doscientos años con Goya' incluye una reflexión específica sobre la presencia de Goya en la literatura, con referencias a autores como Emilia Pardo Bazán y Aldous Huxley, junto a proyecciones audiovisuales y grabaciones sonoras, entre ellas una grabación realizada en Zaragoza expresamente para la exposición de una pieza de la zarzuela Pan y toros, de Francisco Asenjo Barbieri.

La presencia femenina tiene su propia espacio con obras de la pintora Rosario Weiss; una obra literaria de Blanca de los Ríos; y un fragmento mural con un texto de Emilia Pardo Bazán.

Chueca ha justificado la celebración en La Lonja del bicentenario un año antes porque "todas estas obras que van a ser cedidas por sus propietarios, instituciones públicas o privadas, las tienen ya comprometidas para 2028", año de la conmemoración de los 200 años de la muerte del genial pintor.

"LO MEJOR"

El comisario, Pedro J. Martínez Plaza ha explicado que con esta muestra "Zaragoza ofrece al mundo la lección que Goya ha ido generando en estos 200 años, no solo en la pintura, sino en todas las artes, en todos los ámbitos culturales y artísticos, donde esa presencia ha sido constante".

Martínez Plaza se ha referido al cine, a la indumentaria en la cultura popular, que "es muy importante" y que tendrá cabida en la exposición. Ha citado una campaña publicitaria reciente donde Goya era parte de ese protagonismo de un negocio de comida a domicilio. "Pues eso tiene que estar presente, Goya es todo eso", ha enfatizado para añadir que "Goya también es Saura, Picasso y Hans Hartung".

Sobre el desarrollo de la exposición, Martínez Plaza ha avanzado que habrá una "mini parte" de inmersión porque luego otros proyectos "ahondarán mucho más en ese carácter inmersivo" y se acompañará de proyecciones y audios.

La parte cinematográfica de Goya se podrá ver a través de varias pantallas a lo largo de la exposición. Plaza ha adelantado que el recorrido se cierra con la película de Saura Goya en Burdeos, que supone volviendo al lugar donde muere. "Ese guiño será a través de fotogramas", pero en otros puntos del recorrido serán proyecciones cortas, de seis minutos", se ha limitado a avanzar el comisario.

BICENTENARIO EN MARCHA

La puesta en marcha del Plan Director del Bicentenario de Goya del Gobierno de Aragón cumplirá justo dos años el día que se abran las puertas de La Lonja para ver "Doscientos años con Goya". La celebración de esta muestra forma parte de los hitos destacados del itinerario que se marcó conjuntamente con el Gobierno de Aragón.

Este documento, suscrito por Natalia Chueca en representación de la ciudad, tiene por objetivo promover nuevos focos de atracción sobre la figura de Francisco de Goya y reconocer al artista y su legado, tanto en Zaragoza como en el resto de Aragón, en especial en las zonas en las que desarrolló su vida y obra.

La programación prevista se desarrollará en 2027 y 2028 con exposiciones, actos culturales y turísticos, como la creación de un Centro Goya, que será un espacio expositivo dedicado íntegramente a la figura del pintor y que se situará en los antiguos juzgados de Zaragoza, actual sede del Departamento de Bienestar Social y Familia.

También se plantean exposiciones en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, en el Museo de Huesca y el Museo de Zaragoza, así como fomentar la exposición junto al Palacio de la Aljafería 'Goya. Del museo al palacio'.

Tras la creación de una Comisión Nacional, ambas instituciones aragonesas confía en que el Gobierno de España declare el acontecimiento de excepcional interés público vía Real Decreto.