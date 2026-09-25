Zaragoza adjudica los tres lotes del contrato "ZGZ Verde 360" que mejorarán la tareas de mantenimiento y control

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes - DANI MARCOS

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado el contrato plurianual "ZGZ Verde 360", valorado en casi 8,5 millones de euros, destinado a completar el plan municipal de mejora de la infraestructura verde urbana y de todos sus equipamientos.

Con esta adjudicación, el Gobierno refuerza su compromiso con una ciudad más segura, sostenible y bien cuidada, gracias a una gestión técnica avanzada, una supervisión continua del arbolado y una atención integral al mantenimiento del espacio público.

Tal y como ha recordado la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, hasta ahora las tareas de conservación relacionadas con la obra civil, mobiliario urbano, juegos infantiles o control técnico del arbolado se vienen realizando con unos recursos "limitados y sin un contrato estructurado que permita a los servicios municipales una planificación sistemática".

"La nueva medida --ha argumentado--, supone una apuesta estratégica por la optimización de los recursos y la mejora sustancial de la calidad del espacio público".

Gaudes ha consejera ha elogiado el hecho de que estos contratos complementarán al nuevo contrato --también dividido en lotes-- de mantenimiento de la Infraestructura Verde, asimismo en proceso de adjudicación. "De este modo, se incrementará de manera muy importante el dinero que Zaragoza invierte en sus zonas verdes y mejorará la calidad de su gestión y del control de las propias contratas".

Ambos contratos, ha dicho Gaudes, "son un ejemplo más del esfuerzo que el Gobierno de Zaragoza realiza para mejorar su infraestructura verde, con proyección de futuro teniendo en cuenta, además, la incorporación de nuevos espacios prevista para los próximos años tanto en zonas de expansión como en nuevos espacios, como El Portillo".

TRES CONTRATOS ESPECIALIZADOS Y COMPLEMENTARIOS

Por primera vez, el Ayuntamiento va a contar con un contrato específico que integra la conservación de obra civil y mobiliario urbano; el mantenimiento de juegos infantiles y equipamientos deportivos de las zonas verdes; y un servicio de control de calidad y seguridad del arbolado urbano.

Estos servicios se estructuran en tres lotes complementarios, cada uno de los cuales con una duración inicial de cuatro años.

El Lote 1: Conservación de obra civil y mobiliario de la Infraestructura Verde, permitirá mantener en óptimas condiciones bancos, papeleras, pérgolas, caminos y demás elementos urbanos de los parques y jardines.

Se ha adjudicado a Firmeza Solutions S.L., por un importe en concepto de canon de 2.094.525,63 euros y un porcentaje de baja al cuadro de precios en relación a los servicios por valoración del 15%.

Comprende la seguridad estructural y de utilización de elementos en zonas verdes públicas como quioscos, escenarios y estructuras temporales, pérgolas, marquesinas y casetas de mantenimiento, pequeñas edificaciones en zonas verdes, zonas terrizas, pavimentos y zonas estanciales, mobiliario urbano --bancos, papeleras y señalética--, barandillas, vallas y cerramientos.

ÁREAS INFANTILES Y DE MAYORES

El Lote 2: Conservación de áreas infantiles y de mayores, así como de equipamientos deportivos de la Infraestructura Verde, garantiza entre otros objetivos el cumplimiento de las normas europeas de seguridad y el correcto funcionamiento de las más de 400 áreas de juego, 71 áreas de mayores y 53 circuitos deportivos básicos distribuidos por toda la ciudad.

Ha sido adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales S.A., por un importe total --para los cuatro años-- de 2.578.254,55 euros. A su oferta se suman, como mejoras, 200 metros lineales de valla de madera y polietileno; inspección ocular una vez cada dos semanas, e inspección funcional y de mantenimiento preventivo una vez al mes.

Además de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los elementos instalados, el servicio perseguirá objetivos complementarios como asegurar un adecuado nivel de higiene y limpieza en las áreas; fomentar la integración estética de los equipamientos en el paisaje urbano; optimizar el valor lúdico y funcional de las instalaciones; y mejorar el confort y la comodidad de los usuarios --niños, personas mayores, jóvenes, acompañantes y cuidadores--.

El Lote 3: Control de calidad de los contratos de conservación del arbolado, reforzará la inspección técnica y la prevención de riesgos mediante nuevas herramientas digitales y metodologías avanzadas.

El adjudicatario ha sido Tecnigral S.L., por un importe de 1.225.357,32 euros, incluyendo seis visitas anuales de inspección de control de calidad --adicionales a las mínimas contenidas en los pliegos-- y 5 visitas a lo largo de la duración del contrato para inspecciones después de eventos autorizados.

El servicio de esta asistencia técnica comprenderá la inspección, el seguimiento y la verificación, incluyendo la detección de ineficiencias y desviaciones del cumplimiento de las contratas.

Respecto a la asistencia técnica en gestión de riesgo del arbolado, actuará como un segundo nivel técnico especializado que complementará la gestión diaria de las empresas de mantenimiento, mediante metodologías avanzadas, instrumental de precisión, estudios de investigación aplicada y validación técnica innovadora, garantizando así un sistema integral y técnicamente robusto para la seguridad del arbolado urbano de Zaragoza.

El contrato, en cada uno de sus lotes, tendrá una duración de cuatro años, prorrogable uno más, lo que permitirá una mayor estabilidad técnica, planificación presupuestaria y eficiencia administrativa. En total, el Ayuntamiento podrá movilizar más de 10 millones de euros durante toda su vigencia.

UNA CIUDAD VERDE, SEGURA Y SOSTENIBLE

Zaragoza gestiona actualmente un patrimonio verde de 8,5 millones de metros cuadrados repartidos en 100 parques equipados, 172.000 árboles, 3.350 hectáreas de montes y riberas, 526 equipamientos infantiles, de mayores y deportivos, 20.000 bancos y 700 fuentes de agua potable.

Con "ZGZ Verde 360", este patrimonio contará con una estructura de conservación moderna, técnica y adaptada a los nuevos retos urbanos, como la seguridad, la eficiencia energética, la adaptación al cambio climático y la calidad del espacio público.