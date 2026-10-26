Zaragoza alcanza su mejor enero-agosto turístico y el eclipse dispara la actividad en verano

Archivo - Eclipse total de Sol en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha alcanzado entre enero y agosto de 2026 el mejor registro de viajeros y pernoctaciones de la serie 2022-2026, con 865.576 viajeros y 1.500.491 estancias en hoteles, apartamentos turísticos y camping. Los datos superan ligeramente los alcanzados en el mismo periodo de 2025, con incrementos del 0,10 y del 0,01 por ciento, respectivamente.

El comportamiento de los ocho primeros meses del año permite a la ciudad superar por primera vez en esta serie los 1,5 millones de pernoctaciones entre enero y agosto. Los indicadores de ocupación hotelera también mejoran: la ocupación media por plazas se sitúa en el 56,77%, frente al 53,99% del año anterior; alcanza el 71,17% por habitaciones y llega al 68,96% por plazas durante los fines de semana.

El mes de agosto ha contribuido especialmente a esta evolución. Zaragoza ha recibido 142.180 viajeros, un 4,55% más que un año antes, mientras que las pernoctaciones han ascendido a 222.560, un 1,75% más. En los hoteles, el crecimiento del turismo internacional ha sido especialmente significativo durante el mes, con un aumento del 11,22% en viajeros y del 12,08% en pernoctaciones respecto a agosto de 2025.

ECLIPSE

Este comportamiento ha coincidido con la celebración del eclipse solar total del 12 de agosto, que tuvo un efecto especialmente visible sobre la ocupación de alojamientos. Los hoteles han alcanzado niveles de ocupación próximos al cien por cien los días 10, 11 y, especialmente, el 12 de agosto. El precio de los establecimientos ha registrado también un incremento extraordinario en torno al eclipse y ha llegado a multiplicarse, aproximadamente por cinco respecto a las jornadas inmediatamente anteriores y posteriores.

EL TURISMO NACIONAL MANTIENE SU PESO

El mercado nacional continúa siendo la principal base de la actividad turística de Zaragoza. Entre enero y agosto se contabilizan 607.183 viajeros nacionales, un 1,06% más, y 1.016.736 pernoctaciones, un 2,04% más que en el mismo periodo de 2025. El turismo nacional representa así el 70% de los viajeros y el 68% de las pernoctaciones acumuladas.

Cataluña y Madrid son los principales mercados emisores nacionales. Cataluña acumula 123.641 viajeros y Madrid 120.922, seguidas por Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el ámbito internacional, Francia continúa como principal mercado emisor, seguida por Italia y Estados Unidos.

Por modalidades de alojamiento, los apartamentos turísticos presentan el mayor crecimiento relativo en el acumulado, con 43.068 viajeros, un 44,92% más, y 120.735 pernoctaciones, un 8,15% más. El camping alcanza 55.420 estancias, un 6,84% más. Los hoteles siguen concentrando la mayor parte de la actividad, con 792.284 viajeros y 1.324.336 pernoctaciones entre enero y agosto.

Los datos consolidan así el volumen de actividad turística de Zaragoza durante los ocho primeros meses de 2026 y muestran también la capacidad de los grandes acontecimientos y eventos para generar nuevos flujos de visitantes, como ha ocurrido en agosto con el eclipse solar.