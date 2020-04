El Ayuntamiento alegará "fuerza mayor" sobre el abono de los viajes no realizados en tranvía

ZARAGOZA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha avanzado que defenderá que es una "causa de fuerza mayor y que no procede a compensación alguna" por el pago los viajes no realizados en el tranvía que tendría que abonar el Consistorio sobre la previsión de usos que no se llegan a cubrir, según consta en el convenio con la Sociedad de Economía Mixta (SEM) de Los Tranvías de Zaragoza.

Maria Navarro ha asegurado que la SEM de Los Tranvías de Zaragoza "no ha solicitado compensación alguna" sobre el pago de los viajes no realizados en función al cálculo de previsiones de viajeros, que se hizo al poner en marcha este medio de transporte de alta capacidad, con arreglo al aumento de población que se suponía iba a experimentar Zaragoza.

El descenso en el transporte publico de Zaragoza, tanto en el tranvía como en el autobús urbano, es del 90 por ciento desde el inicio del confinamiento por el decreto del estado de alarma.

ERTEs

Por otro lado, María Navarro ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza "no tiene por qué saber si las empresas de las contratas municipales --en el ejercicio de su libertad empresarial-- presentan ERTE".

Ha señalado que el Consistorio está dispuesto a asumir los costes salariales de las contratas que presenten Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, según recogen los decretos del Gobierno de España, pero ha incidido: "No tenemos por qué saber si presentan o no ERTE".

El papel del Ayuntamiento es comunicar a las empresas que existe un procedimiento y que pueden pedir las compensaciones o el reequilibrio del contrato y, en tal caso, al presentar la solicitud es cuando tienen constancia de esas suspensiones totales o parciales de los servicios que prestan. "Entonces el Ayuntamiento valora y acuerda la compensación para el pago de los trabajadores".

Por último, María Navarro ha asegurado que están muy pendientes de las ayudas europeas por la pandemia y ha apuntado que antes del estado de alarma se aprobó la creación de una Dirección General de Fondos Europeos desde la que se recaba información. "Se accederá a todas porque nuestra situación económica lo requiere y necesitamos ayuda de las instituciones".