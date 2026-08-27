Zaragoza capta 126.000 euros del programa Moves III de fondos UE para financiar 18 vehículos eléctricos

La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha captado 126.000 euros de fondos europeos del Programa Moves III en Aragón que permitirá sufragar la renovación de 18 vehículos cien por cien eléctricos--4 turismos y 4 furgonetas-- que se destinarán a diferentes usos municipales para avanzar en la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones de CO2.

Del total de la cuantía, 119.000 euros serán para renovar 17 vehículos cien por cien eléctricos y los otros 7.000 euros son para financiar un vehículo comprado directamente por el Ayuntamiento de la ciudad. Además, dentro de esta solicitud se incluye el achatarramiento de 17 vehículos municipales antiguos.

La consejera municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Blanca Solans, ha celebrado que este proyecto "como todos los que presentamos" haya sido ganador y, además, por primera vez se consigue entrar en este programa de movilidad sostenible "que no era nada fácil", ha reconocido.

"Con este hito prácticamente tenemos la mitad de los fondos asignados al Ayuntamiento destinados a la movilidad sostenible, que permite no solo la electrificación de la flota municipal de autobuses, sino también de otros vehículos".

De esta forma, se reducen las emisiones de CO2, se contribuye a tener una mayor calidad del aire y a lograr un impacto menor de ruidos urbanos en la ciudad y todo ello "incrementa el estándar de calidad de vida de las ciudades", ha resumido.

En rueda de prensa, Blanca Solans ha comentado que con proyectos como este "se sigue edificando el compromiso de Zaragoza" con la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras, de la que la capital aragonesa forma parte desde 2022.

La electrificación de la flota municipal sirve como catalizador para conseguir los objetivos de la agenda climática urbana ya que, la movilidad sostenible, resulta crucial para reducir las emisiones y mejorar la calidad ambiental, al igual que la eficiencia energética, las energías renovables, la renaturalización y la transformación del espacio público, ha recordado Solans.

La titular de Hacienda ha subrayado que con esta subvención europea del Programa Moves III se "fortalece" la posición de Zaragoza como ciudad privilegiada en materia de sostenibilidad, ya que es una de las cinco finalistas al premio Capital Verde Europea 2028.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Por otro lado, Solans ha informado de que se ha presentado la solicitud de ayuda de unos 219.600 euros para un proyecto de 250.000 euros para desarrollar dos prototipos municipales de refugios bioclimáticos y sociales en el parque de San Pablo y en la plaza José María Forqué.

La finalidad es transformar estos espacios en entornos accesibles, inclusivos y ambientalmente confortables mediante la incorporación de zonas de sombra, vegetación funcional, soluciones basadas en la naturaleza, fuentes de agua potable, materiales de baja acumulación térmica, energías renovables y sistemas de monitorización ambiental.

"No nos quedamos solamente en el aspecto climático, sino también enriquecemos entornos urbanos donde el valor patrimonial y el valor histórico tiene todavía mayor fuerza para que el proyecto sea ganador", ha confiado Solans, quien ha estimado que se resolverá en un plazo de entre tres y seis meses.

RED CIUDADANA

Ambos proyectos se incorporarían a la red de refugios bioclimáticos y sociales del proyecto 'Zaragoza Refugia: Refugios bioclimáticos y sociales en áreas infantiles de Zaragoza. Espacios de confort climático, convivencia e inclusión en barrios vulnerables', que el Consistorio ha presentado a la convocatoria de subvenciones para el impulso de la agenda climática local, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Fondos Europeos y el Servicio de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, recoge el compromiso de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de impulsar una red de refugios bioclimáticos en áreas infantiles, como espacios de protección contra el calor, convivencia e inclusión.

El objetivo es reducir la exposición al calor extremo y crear espacios seguros para la estancia, el juego y la convivencia. La principal innovación reside en la creación y validación de un modelo municipal de refugio bioclimático y social en el que se aúnan soluciones ambientales, sociales y tecnológicas preparadas para generar espacios de confort climático adaptados a su ubicación y características.

Además de la ejecución de los dos proyectos piloto, la iniciativa contempla procesos de participación ciudadana, la evaluación de sus resultados ambientales y sociales y el desarrollo de una metodología que permitirá replicar este modelo en otros barrios de Zaragoza y avanzar hacia una red municipal de refugios bioclimáticos y sociales.

121 MILLONES DE FONDOS UE

Solans ha apuntado que de los 121 millones de euros de fondos europeos captados por el Ayuntamiento de Zaragoza desde las primeras convocatorias se ha ejecutado en torno a 114 millones de euros, lo que supone superar los 90 millones de euros en ejecución presupuestaria.

Unos datos que ha atribuido al "liderazgo indiscutible de la alcaldesa, Natalia Chueca que todos los días nos inspira a los consejeros y a nuestros equipos para que llevemos a cabo la ejecución de los proyectos europeos".

A su parecer, es "un ejemplo de que todavía las asignaciones presupuestarias y financieras que tienen los ministerios pueden contar con el Ayuntamiento de Zaragoza para implementar el resto de fondos que tienen pendientes. Todavía hay margen para que puedan transferir financiación a las ciudades que somos un ejemplo de buena ejecución de los fondos", ha razonado.

Entre los fondos pendientes de resolver figuran los asociados al itinerario de Ciudad Social 2030; recuperación de los espacios verdes y naturales; incrementar la movilidad sostenible para conseguir el 100% de la electrificación de la flota; y "convencer" al Ministerio de Movilidad Sostenible de que Zaragoza puede ampliar el tranvía gracias a una movilidad sostenible y que "tiene una magnífica oportunidad para transferir fondos europeos", ha instado.

"Tenemos una agenda y unos proyectos perfectamente alineables con los objetivos europeos y, sobre todo, con la posibilidad de hacer efectivos, como algunos proyectos se están viendo, relacionados con eficiencia energética más allá del 2026".

Al respecto, ha comentado que Zaragoza es una de las cinco ciudades finalistas para conseguir el título de Capital Europea Verde en 2028.

ORDENANZAS

Por otro lado, Solans ha restado importancia a las críticas de ZeC sobre las ordenanzas fiscales y en concreto a una tasa que incorpora determinados supuestos de cobro por consultar expedientes de nichos del cementerio.

"Lo relevante --ha opinado Solans-- de las manifestaciones de Zaragoza en Común es que realmente convalida, de alguna forma, el hecho de que mayoritariamente los impuestos municipales no suben y hasta la fecha no han presentado ninguna iniciativa que altere esta circunstancia".

Según la titular de Hacienda, "lejos de críticas que tienen que ver más con el discurso generalista de su programa político, lo que no viene a combatir ZeC es esa alineación de su grupo con la política tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza y, en especial, del programa de la alcaldesa de no subir los impuestos a los zaragozanos".

Tras avanzar que revisarán esa advertencia de ZeC, ha reiterado que en las grandes categorías tributarias no se produce una subida en las ordenanzas municipales y ZeC no lo ha cuestionado por lo que deduce que "se suman a nuestra iniciativa" y ha concluido al comentar que ahora comienza el debate y la negociación.