Zaragoza se centra en finalizar distintas obras para una mejor movilidad y reducir molestias en las fiestas

El Ayuntamiento de Zaragoza intensifica el ritmo de las obras para una mejor movilidad y reducir molestias en las fiestas del Pilar - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza intensificará en los próximos días el ritmo de trabajo de las obras en puntos estratégicos de la ciudad, con la meta de reabrir vías y garantizar que la movilidad sea lo más fluida posible justo antes del puente festivo y comienzo de los días grandes de las fiestas del Pilar.

Este es el principal objetivo del Gobierno de Zaragoza, ha destacado el concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo, quien ha indicado que la prioridad será que Zaragoza esté en las mejores condiciones.

"Queremos que de cara al próximo fin de semana, cuando estalla la alegría por las fiestas, el protagonismo lo tengan los zaragozanos y quienes nos visitan", ha subrayado.

ESCORIAZA Y FABRO, CONEXIÓN DIRECTA CON GOYA

Una de las mejoras significativas que se producirán la próxima semana está relacionada con el entorno de El Portillo. En concreto, a partir del miércoles, 7 de octubre, a las 09.30 horas, se podrá conectar de forma directa la plaza de la Ciudadanía con la calle Santander, a través de dos carriles de circulación.

Se unen así las calles de Sádaba y de Escoriaza y Fabro creando una avenida que conecta de forma directa la rotonda de la Ciudadanía con la avenida de Goya. De hecho, es el itinerario que el Ayuntamiento de Zaragoza aconseja a todos los vehículos que desde la zona de Delicias/Aljafería/Estación se dirijan hacia la avenida de Goya, hacia el centro y oeste de la ciudad.

Dos días después, el viernes 9 de octubre, a partir de las 09.30 horas, habrá otros cambios en la zona de Anselmo Clavé. En concreto, los vehículos en paseo María Agustín que lleguen desde plaza Europa podrán girar hacia izquierda --dirección hacia Puerta del Carmen-- o hacia derecha --avenida Escrivá de Balaguer--, pero no podrán seguir rectos hacia la calle Anselmo Clavé.

Mientras que la calle de Madre Sacramento, que estaba en fondo de saco, se reabre y reincopora su tráfico hacia Anselmo Clavé. Esto abre una vía de comunicación muy importante a toda la zona centro del entorno de paseo Teruel y calles paralelas, para salir hacia Clavé, Mayandía y María Agustín.

Además, de cara a las Fiestas del Pilar, se habilitarán caminos provisionales peatonales para cruzar la zona del futuro parque. Uno de ellos es desde General Mayandía, donde se podrá atravesar el parque para llegar a la calle Escoriaza y Fabro --junto a la nueva estación del Portillo-- o caminar hacia la Glorieta de los Zagríes.

El otro es desde Escrivá de Balaguer, a la altura de la calle Trovador, habrá un acceso desde el paso de cebra para cruzar el futuro parque y llegar directamente a Escoriaza y Fabro.

PLAZA SAN GREGORIO EN EL ARRABAL

En línea con el objetivo de tener la ciudad a punto para las Fiestas del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza va a dar el último empujón a los trabajos de mejora urbana en el entorno de la plaza San Gregorio, en el Arrabal.

Concretamente, se acelerarán las obras ejecutadas por la empresa COPHA en la calle Gracia Gazulla y la confluencia de la plaza, que están dentro de las actuaciones de mejora del Parque Tío Jorge, de modo que el entorno quede completamente liberado antes de los días festivos, una vez asfaltado y repuestos los materiales del área.

Para lograrlo, los trabajos se concentrarán de forma intensiva entre el lunes 5 de octubre a las 09.30 horas y el viernes 9 de octubre. Para poder ejecutar estos remates finales, será indispensable cortar el tráfico rodado en el tramo de la plaza San Gregorio que discurre entre la calle Sixto Celorrio y la calle Gracia Gazulla.

"Pensando en minimizar al máximo las molestias para los vecinos y asegurar la fluidez, se ha planificado una ruta alternativa: los vehículos que procedan desde Valle de Broto y el Paseo de la Ribera y deseen acceder a las calles Matheu y Blas de Ubide serán desviados a través de las calles Zuriza, Sobrarbe, el Paseo de la Ribera y la calle Palencia", ha explicado Rodrigo.

Además, con el fin de garantizar en todo momento la accesibilidad de los residentes y servicios a las vías aledañas, el Servicio de Diseño y Explotación de la Movilidad ha diseñado una serie de ajustes tácticos.

Se invertirá el sentido de circulación en la plaza San Gregorio, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Blas de Ubide y la calle Mariano Baselga, para asegurar así el acceso a Blas de Ubide. Para facilitar con seguridad las maniobras de cambio de sentido, y también para devolver la calle a su estado original durante el día 9, se prohibirá temporalmente el estacionamiento a ambos lados de dicho tramo.

Otro ajuste es el segmento comprendido entre Blas de Ubide y Gracia Gazulla, que se adaptará temporalmente, quedando señalizado como un fondo de saco y habilitando el doble sentido de circulación. Para no perjudicar la actividad económica de la zona, se anulará la reserva de carga y descarga del número 7, pero se reubicará temporalmente en el espacio situado frente al número 5, junto a la plaza.

Con este esfuerzo de coordinación durante esta próxima semana, el Ayuntamiento se asegura cerrar esta parte de las obras justo a tiempo. Al término del día 9 de octubre, el tráfico quedará restituido, permitiendo que la ciudad reciba su fin de semana grande y a todos sus visitantes con una movilidad óptima y un entorno urbano renovado.

PLAZA SAN MIGUEL

Del mismo modo, según lo previsto, la plaza de San Miguel, que forma parte de una gran reforma integral junto al Coso, podrá ponerse en servicio a lo largo de la próxima semana en su parte peatonal, con las aceras urbanizadas y listas para el disfrute ciudadano.

Los operarios trabajan para rematar las instalaciones y todos los elementos de este nuevo espacio urbano. La jornada exacta de esta reapertura se dará a conocer en próximos días.

La calzada seguirá como hasta ahora, abierta en dirección hacia Coso Bajo, y cerrada en dirección Asalto o Miguel Servet. Si bien, los buses en dirección Coso volverán a parar en la plaza, eso sí, en la nueva marquesina instalada.

Esta situación mejorará sustancialmente la movilidad peatonal y la accesibilidad en un área céntrica y con alto tránsito, de cara a las próximas fiestas del Pilar.

En el Coso, por su parte, los trabajos continúan a lo largo de todo el trazado. Coincidiendo con el parón del sector de la construcción por el puente festivo nacional, se dejarán fijados y despejados al máximo de todo tipo de material los tránsitos e itinerarios peatonales habituales, los que se están utilizando durante todo este proceso de transformación en la zona de obras.

INFORMACIÓN AL CIUDADANO

Para mantener a la ciudadanía permanentemente actualizada y que pueda planificar sus trayectos con antelación, el concejal ha recordado que el Consistorio ofrece varias vías.

El portal web específico "Zaragoza se transforma", en la portada de la web municipal, permite conocer el avance de las obras al instante y se centraliza en tiempo real el estado de los trabajos y los desvíos planificados. La dirección de Internet es 'https://www.zaragoza.es/sede/portal/urbanismo/zaragoza-mejor...'.

También hay canales de WhatsApp gratuitos y actualizados, con información directa al teléfono móvil para que los ciudadanos reciban los avisos más relevantes sobre movilidad de forma cómoda e inmediata en cada una de las grandes obras de reforma integral de calles y avenidas.

Las páginas web de Avanza y Tranvías de Zaragoza brindan información detallada sobre cambios de recorridos, supresión y reubicación de paradas, y rutas alternativas de la red de autobús urbano, o bien de la línea del Tranvía.

Otra vía son los medios de comunicación y las redes sociales municipales con actualizaciones dinámicas en los perfiles oficiales del Ayuntamiento, proporcionando avisos gráficos y fáciles de interpretar.