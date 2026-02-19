1061623.1.260.149.20260219142519 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la plaza del Pilar - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reconocido que fue un "error" ir en coche oficial sin cinturón durante la grabación de un video institucional difundido en las redes sociales, pero ha calificado de "ridículo" que la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, presente una moción en el pleno para reprobarla por esta conducta.

"Me equivoqué, lo siento, ya está, todos contentos. Todo el mundo tiene posibilidad de equivocarse en un momento determinado, pero es que no fue un error queriendo, simplemente no me di cuenta porque iba hablando por teléfono. Creo que hay que tener también un poco de mesura, obviamente somos humanos y en un momento determinado vas hablando por teléfono no te das cuenta y no te abrochas el cinturón, te lo abrochas unos segundos después, pero ya la imagen ha quedado ahí grabada y bueno, ya está. Yo creo que no es algo tan trascendente", ha relatado la alcaldesa cómo se produjo la situación.

A su parecer, es "bastante ridícula" la labor de la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza y "en lugar de hacer estos numeritos falsos más le valdría defender los intereses de los zaragozanos y a la ciudad en lugar de plegarse a las peticiones que le hace Sánchez, que así le está yendo y sobre todo que se lo miren con los resultados que consiguieron el pasado 8 de febrero. Eso es lo que tengo que decir", ha zanjado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha comentado que todos los ciudadanos son conscientes y saben que es obligatorio llevar abrochado el cinturón de seguridad cuando se viaja en coche y si no está abrochado el vehículo emite un pitido de advertencia.

"Obviamente me puse el cinturón y en el vídeo se ve reiteradamente que llevo el cinturón. Me equivoqué en ese momentito pero todo tiene resolución porque a continuación me lo puse eso le puede pasar a cualquier zaragozano, imagino que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que tardas unos segundos en ponértelo o estás distraído hablando por teléfono, como fue mi caso", ha detallado.

La alcaldesa ha incidido en que pedir su reprobación por ese asunto es "intentar falsear la realidad" para volver a cargar contra el PSOE que ha conseguido los "peores resultados de la historia las elecciones" del pasado 8 de febrero.

"CORRUPCIÓN DEL PSOE"

Asimismo, se ha referido a los "casos de corrupción en La Moncloa, de la familia del presidente del Gobierno y cargos muy próximos que ahora han tenido que dimitir y que tiene también acusaciones de violencia sexual, violación de una persona de confianza del ministro Marlaska" en alusión a la denuncia contra el director adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, presentada por una subordinada.

Chueca ha insistido en que el PSOE "tiene tantos casos de corrupción y tantos motivos por los que pedir perdón a los españoles, que en este caso --por no llevar el cinturón de seguridad en el coche-- me parece un poco tomadura de pelo, que estén haciendo política y que estén haciendo ruido, obviamente falseado con esta cuestión".

Tras volver a reconocer que "obviamente no estuvo bien, fue un error que todo ciudadano puede tener" ha lamentado que estuviera unos segundos sin cinturón de seguridad como ha quedado plasmado en ese vídeo.

"Ya está, creo que no son comparables una polémica con la realidad, que lamentablemente estamos viviendo en España y que no somos conscientes ni capaces de seguir las barbaridades, los casos de corrupción y los atropellos a los que nos está llevando el Partido Socialista", ha concluido.