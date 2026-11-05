Zaragoza cubrirá nueve nuevos destinos desde abril y negociará otros once que han quedado sin oferta

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez Fraile, han presentado este jueves el resultado de la licitación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Zaragoza incorporará nueve nuevos destinos aéreos a partir de abril de 2027, mientras que otros once de los veinte anunciados inicialmente han quedado sin ofertas en la primera fase de licitación y deberán buscarse mediante una segunda ronda de negociación o un nuevo concurso.

El procedimiento ha recibido 25 propuestas para 19 de los 29 lotes, con los que se cubrirá el 70 por ciento de la promoción prevista y se duplicará la oferta actual hasta alcanzar 21 destinos en once países y superar los 1,1 millones de pasajeros anuales.

El consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, han presentado este jueves, 5 de noviembre, el resultado de la licitación, en la que han participado seis empresas: Air Horizont, Binter, Ryanair, Volotea, Vueling y Wizzair.

Los contratos se adjudicarán durante este mes de noviembre y la previsión es formalizarlos en diciembre, una vez que las compañías propuestas acrediten su solvencia técnica y económica y depositen las garantías exigidas.

La convocatoria incluía 29 lotes de acciones de promoción turística, cultural y económica vinculadas a la captación de vuelos. De los 19 que han recibido ofertas, seis corresponden a destinos nacionales y trece a internacionales.

Las propuestas permitirán disponer de conexiones con ocho ciudades españolas y veinte destinos en once países, con alrededor de 5.000 vuelos anuales. Según Sánchez, el volumen de pasajeros crecerá en torno a un 50 por ciento respecto a la situación actual, hasta superar el millón de viajeros.

NUEVE NUEVOS DESTINOS Y ONCE PENDIENTES

En el ámbito nacional, los cuatro nuevos destinos incluidos en el concurso que han recibido ofertas son Alicante, Málaga, Santiago de Compostela e Ibiza. También se han presentado propuestas para Canarias, que incluye Tenerife y Gran Canaria, y Menorca, con conexión con Mallorca.

En cuanto a las nuevas conexiones internacionales, han recibido ofertas Düsseldorf, Budapest, Oporto, Bratislava y Cracovia. Sin embargo, otros once destinos inicialmente planteados no han tenido propuestas: París, Venecia, Tánger, Varsovia, el lote de sur de Italia --Nápoles y Palermo--, Sofía, Pisa, Manchester, Praga y Suiza, que contemplaba vuelos a Basilea, Zúrich o Ginebra. Los destinos internacionales que ya cuentan con ofertas incluyen Londres, Milán, Roma, Bérgamo, Bruselas, Marrakech, Bucarest y Cluj-Napoca.

De este modo, de los veinte nuevos destinos anunciados inicialmente, nueve tienen propuestas y once quedan pendientes. López ha confirmado que estos últimos serán los primeros que se intentarán negociar con las compañías. "Hoy abrimos una segunda ronda", ha indicado, en referencia a la posibilidad de recurrir a procedimientos negociados sin publicidad o convocar una nueva licitación con condiciones revisadas.

TRES MILLONES PARA COMPLETAR LA OFERTA

El Ejecutivo autonómico dispone de unos tres millones de euros de remanente para asignar a nuevas conexiones, restante de los 8,8 iniciales.

López ha asegurado que existe disponibilidad presupuestaria para acometer una segunda e incluso una tercera ronda y ha defendido que el objetivo es completar los destinos previstos y estudiar otros que puedan resultar de interés para Aragón. "Entre las posibilidades están Sevilla, Irlanda o incluso conexiones con aeropuertos europeos que faciliten enlaces con mercados asiáticos", ha mencionado.

"El objetivo inicial era doblar, pero queremos rematar la faena", ha afirmado el consejero, que ha pedido no dar por descartados los destinos que no han recibido ofertas. No obstante, ha evitado concretar cuáles serán las prioridades definitivas y ha señalado que primero se formalizarán los contratos ya propuestos.

Sánchez Fraile ha apuntado que "el proceso de negociación podría prolongarse hasta final de año" y que posteriormente "se valoraría una nueva licitación, previsiblemente a partir de enero o febrero".

Por su parte, López ha enmarcado la puesta en marcha de estas conexiones en un contexto de dificultades para el sector aéreo, marcado por el encarecimiento del combustible, la inflación, los problemas en las cadenas de suministro y la incertidumbre geopolítica.

"Las aerolíneas afrontan un escenario complejo de cara a 2027, con previsiones de reducción de actividad, lo que dificulta la apertura de nuevas rutas", ha remarcado.

Pese a ello, el consejero ha manifestado que Aragón cuenta con margen económico para seguir trabajando en la captación de destinos y ha insistido en que el resultado de esta primera convocatoria no cierra el proceso, sino que permite avanzar en una segunda fase para completar la conectividad prevista.

FRECUENCIAS Y CALENDARIO DE LOS VUELOS

Las nuevas conexiones comenzarán a operar con el cambio de temporada aeronáutica, previsto para la última semana de marzo y principios de abril. Alicante, Málaga y Santiago tendrán servicio durante todo el año, mientras que Ibiza operará durante trece semanas de la temporada de verano. Entre los destinos internacionales, Budapest funcionará todo el año y Düsseldorf, Oporto, Bratislava y Cracovia tendrán inicialmente carácter estacional.

Las compañías han ofertado, con carácter general, las frecuencias mínimas establecidas en los pliegos, de dos servicios de ida y vuelta semanales, aunque algunos destinos contarán con tres o cuatro. La excepción es Málaga, donde una de las propuestas contempla dos frecuencias semanales durante todo el año, lo que supone 104 vuelos de ida y los mismos de vuelta.

Por otra parte, una de las empresas participantes, Air Horizont, ha añadido a su propuesta la instalación de una base permanente en Zaragoza. La propuesta de la compañía para establecer una base permanente en Zaragoza está vinculada, por el momento, únicamente al lote de Menorca y no supone todavía un compromiso cerrado de implantación. La compañía ha incluido esta posibilidad en su oferta, aunque su materialización dependerá del desarrollo posterior del contrato y de las condiciones para operar desde el aeropuerto zaragozano.

Preguntado por la ausencia de ofertas para varios destinos internacionales, Sánchez Fraile ha incidido en que el aeropuerto tiene capacidad para operar conexiones nacionales e internacionales y ha pedido prudencia ante un mercado condicionado por factores geopolíticos que pueden cambiar rápidamente.

López, por su parte, ha concluido que la estrategia no se limita a las rutas inicialmente planteadas y que las administraciones podrán ajustar la oferta en función de la demanda y del interés de las compañías.