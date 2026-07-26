Zaragoza envía medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza antes de partir este domingo hacia la Comunidad de Madrid para unirse al operativo de extinción de incendios. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha enviado este domingo una dotación de medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los graves incendios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila que ya han afectado a unas 45.000 hectáreas y mantienen 39 municipios evacuados o confinados.

A las 8.45 horas de este domingo han partido hacia la Comunidad de Madrid una unidad de Intervención Forestal, un vehículo de mando, una bomba pesada, un camión nodriza y un vehículo de apoyo y comunicación con antena Starlink, así como nueve bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, puso a disposición de las comunidades afectadas recursos humanos y materiales del Servicio Contra Incendios del Ayuntamiento de Zaragoza y, tras ser aceptada la ayuda por la dirección de extinción, la Unidad Militar de Emergencias ha asignando la dotación zaragozana al Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero (Comunidad de Madrid) para realizar labores de defensa entre núcleos urbanos y masa forestal.