Zaragoza, finalista en los European Design Awards por su marca turística

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación de la nueva marca turística de la ciudad. - DANIEL MARCOS/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La nueva marca turística e identidad visual de la ciudad de Zaragoza ha logrado un hito de proyección internacional al ser designada como finalista en la categoría de Marca de los European Design Awards 2026, uno de los principales reconocimientos europeos en el ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual.

El resultado definitivo de la nominación se conocerá en la gala de entrega de premios que tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio en el Cine 'Lumiere' de Sofía (Bulgaria). La ceremonia se enmarca dentro de la celebración del European Design Festival, que convertirá este año a la capital búlgara en el epicentro de la vanguardia creativa internacional, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este reconocimiento internacional consagra la estrategia de posicionamiento y comunicación visual de la capital aragonesa. A diferencia de otros certámenes de carácter puramente comercial, el jurado de los ED-Awards está compuesto de manera exclusiva por un panel independiente de críticos, teóricos, académicos y directores de las revistas especializadas más influyentes de Europa --como la española Gráffica, la británica Eye o la alemana Slanted--, lo que dota a la nominación de un incuestionable prestigio técnico e institucional.

UNA VENTANA EN FORMA DE Z

La marca turística de Zaragoza, presentada por la alcaldesa en septiembre del año pasado, parte de una ventana con forma de Z ampliada, concebida para mostrar la ciudad como un gran escenario bajo el concepto 'Zaragoza, la ciudad donde todo sucede'.

La nueva identidad proyecta una capital "vibrante, dinámica e inolvidable, capaz de ofrecer experiencias turísticas memorables y de reforzar su posicionamiento como destino cultural, patrimonial, gastronómico y urbano". El proceso creativo contó con la participación de distintos creadores zaragozanos y culminó con el desarrollo del universo visual de la marca por parte del diseñador David Ruiz.

No es la primera vez que la capital aragonesa obtiene reconocimiento en este certamen internacional. En el año 2020, Zaragoza ya obtuvo una Medalla de Bronce en la categoría de Señalética (Signage) por el rediseño integral de su sistema de información del transporte urbano de autobús.

Con esta nueva nominación en la categoría de marca, Zaragoza vuelve a situarse a la altura de grandes referentes del 'branding' y del turismo global que han sido premiados en ediciones anteriores de los ED-Awards, como destinos internacionales tan consolidados como Visit Porto (Portugal).

Este reconocimiento se suma al reciente Access City Award 2026, concedido por la Comisión Europea, que distingue a Zaragoza como ciudad europea de referencia en accesibilidad. Ambos hitos refuerzan la proyección internacional de la capital aragonesa desde dos ámbitos complementarios: la calidad de su imagen pública y su compromiso con una ciudad más "accesible, inclusiva y amable".