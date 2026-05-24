Zaragoza Florece consolida su crecimiento con 395.000 asistentes y afianza su impacto económico, cultural y turístico

Ambiente en el Parque Grande José Antonio Labordeta durante el Zaragoza Florece 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Zaragoza Florece ha vuelto a pulverizar sus propias marcas impulsado por las buenas condiciones meteorológicas y una oferta ampliada, hasta lograr una estimación de cerca de 395.000 visitas, lo que confirma el crecimiento sostenido de esta gran fiesta de la primavera.

La consejera municipal de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha hecho un balance provisional muy positivo a escasas horas del cierre oficial de esta sexta edición: "Zaragoza Florece ha vuelto a demostrar que es uno de los eventos más queridos y esperados por los zaragozanos, además de un motor indiscutible para nuestra economía, el comercio y el turismo. Hemos superado las cifras de asistencia de la pasada edición con un gran éxito organizativo. La ampliación de los espacios y la creación de nuevas zonas ha permitido que estos casi 395.000 visitantes hayan podido disfrutar de una experiencia fluida, cómoda y segura".

Gaudes ha querido también poner en valor el impacto de la muestra más allá del recinto principal: "Zaragoza se ha situado ya en el mapa de las grandes ciudades y es, en concreto, una capital de prestigio en el panorama del arte floral. Este ecosistema de grandes eventos que puebla nuestro calendario sirve como un revulsivo extraordinario para todos los sectores de la ciudad".

CIFRAS DE RÉCORD

La afluencia a Zaragoza Florece 2026 ha sido masiva y constante a lo largo de sus cuatro jornadas siendo este sábado el mayor récord de afluencia en un solo día de las seis ediciones al alcanzar los 159.000 visitantes. Además, el jueves se registraron cerca de 41.000 asistentes, el viernes se superaron los 62.000 y este domingo se espera cerrar con un tránsito cercano a las 133.000 personas.

Debido a las altas temperaturas registradas durante estos días en la capital aragonesa, la mayor concentración de visitantes se ha producido principalmente en dos franjas horarias muy marcadas: desde la apertura del recinto hasta las 13.00 horas, y desde las 18.30 horas hasta el cierre diario del festival.

"El público ha sabido adaptar sus visitas para disfrutar de las instalaciones florales, la gastronomía y los conciertos evitando las horas de mayor insolación", ha apuntado Tatiana Gaudes.

"Con los datos de esta sexta edición, el festival suma ya la impresionante cifra de 1.955.000 asistentes a lo largo de su historia. La progresión demuestra cómo el evento ha sabido fidelizar a su público y atraer cada año a nuevos visitantes de fuera de la ciudad", ha remarcado la consejera, quien ha recordado que en la primera edición de 2021 hubo 175.000 visitantes y el año pasado ya se habían superado los 360.000.

Para dar cabida a este volumen de personas garantizando la mejor experiencia, Zaragoza Florece ha consolidado este año su crecimiento con una ambiciosa ampliación de espacios.

La gran novedad de esta edición, La Placita by Enbotella, situada junto en el Monumento a la Exposición Hispano-Francesa, ha sido un éxito rotundo. Esta zona experiencial, con programación musical propia y marcas invitadas, se ha convertido en un punto de encuentro natural que ha esponjado el tránsito en el resto del parque. A esto se suma la ampliación sustancial del área de mesas y sillas junto a la zona de conciertos y las foodtrucks.

Esta decisión estratégica ha permitido distribuir mejor a los visitantes, mejorar la comodidad del público y favorecer una experiencia mucho más agradable, respondiendo de forma proactiva al incremento de asistentes.

MÁS DE 600 TRABAJADORES Y 54.875 PLANTAS O TALLOS

Bajo el concepto creativo de "El jardín que imaginamos", el festival ha propuesto este año un recorrido artístico en el que creadores florales han reinterpretado la relación entre naturaleza, ciudad y creatividad.

Para lograr este museo al aire libre, se han utilizado este año un total de 54.875 tallos y plantas, una cifra que multiplica exponencialmente el número de flores expuestas, dado que cada unidad botánica aporta múltiples floraciones.

Pero Zaragoza Florece no sería posible sin el inmenso equipo humano que trabaja incansablemente antes, durante y después del evento. Más de 600 personas han participado en esta edición en diferentes niveles y cometidos.

En el ámbito técnico y de infraestructuras, el evento ha requerido la labor coordinada de 16 personas en tareas de organización, 32 operarios de Brigadas Municipales de Arquitectura encargados del montaje y desmontaje de estructuras, y más de 30 efectivos de Parques y Jardines activos durante todo el fin de semana.

Este despliegue logístico se ha completado con 16 profesionales de limpieza de empresas auxiliares --sumados a las contratas habituales--, 25 efectivos de seguridad privada en estrecha colaboración con la Policía Local, 69 voluntarios y un imprescindible equipo de 83 profesionales de montaje y logística pesada (stewards y local crew).

El festival ha cobrado vida gracias a los protagonistas que han dotado de alma a esta edición. Esta vertiente creativa y de servicios ha estado impulsada por el talento de 145 artistas musicales y 32 maestros florales de talla nacional e internacional.

Junto a ellos, la experiencia del visitante se ha completado gracias a la dedicación de 57 trabajadores al frente de la veintena de foodtrucks y 112 profesionales encargados de atender al público en los puestos del Mercado de las Flores.

El compromiso de Zaragoza Florece con el medio ambiente se refleja de forma transversal en su firme apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del Parque Grande José Antonio Labordeta.

Para garantizar que el disfrute masivo sea plenamente compatible con el respeto al entorno, la organización ha diseñado un ambicioso dispositivo de limpieza que facilita el reciclaje.

Para ello, se han distribuido por todo el recinto más de 80 contenedores y cubos de diversas capacidades --principalmente de 1.000 y 240 litros-- y se han instalado tres áreas de aportación completas con las que se han procesado alrededor de 20.000 kilos de residuos, demostrando que es posible albergar un evento de estas magnitudes garantizando la conservación y limpieza de uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad.

ARTE FLORAL DE REFERENCIA, ECOLOGÍA Y OCIO FAMILIAR

La presente edición ha contado con intervenciones monumentales en espacios emblemáticos, desde la Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno o el renovado Jardín Botánico "Francisco Locos", a cargo de maestros como Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

El festival ha mantenido y potenciado su perfil familiar. El espacio EcoKids ha vuelto a ser un hervidero de aprendizaje con talleres de compostaje junto a la Señora Gus y el Señor Mic en la Nueva Arboleda.

Como novedad de éxito, la incorporación del espacio EcoJUNIOR para mayores de 9 años ha completado la oferta educativa. Además, asociaciones como la Asociación Cultural Zaragoza Bonsai (con una exposición de ejemplares premiados en el Jardín Botánico), Las encajeras de la Almozara y la Asociación de Antiguos Alumnos de Salesianos (con su taller de crochet) han aportado un valor social, tradicional y de pausa armónica fundamental para el espíritu del evento.

MÚSICA Y EL KIOSKO DE LAS LETRAS

La banda sonora de Zaragoza Florece 2026 ha sido rica y ecléctica. El escenario principal vibró con figuras como Vera GRV, Mediterráneos, Pared con Pared, Arey, Prospekt Mira, Poetas d'Calle y Rosín de Palo. Simultáneamente, la Zona Picnic, la Escalinata del Batallador y La Placita acogieron sesiones de DJ, acústicos y actuaciones de bandas emergentes que amenizaron ininterrumpidamente las jornadas gastronómicas y de descanso.