Zaragoza homenajeará a Pepe Arcega con la retirada de su camiseta en el Príncipe Felipe

El excapitán del CAI Zaragoza, Pepe Arcega será homenajeado por la ciudad de Zaragoza con la retirada de su camiseta
El excapitán del CAI Zaragoza, Pepe Arcega será homenajeado por la ciudad de Zaragoza con la retirada de su camiseta - LUIS MELENDO
Europa Press Aragón
Publicado: jueves, 5 marzo 2026 10:29
Seguir en

ZARAGOZA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zaragoza homenajeará al exjugador de baloncesto José Ángel Arcega Aperte, cuya camiseta será colgada en la cubierta de la pista central del Pabellón Príncipe Felipe junto a las de Fernando Arcega y Pilar Valero. Así lo ha acordado el Consejo de Administración de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, como homenaje a una de las grandes figuras del baloncesto aragonés.

José Ángel Arcega, más conocido como Pepe Arcega, compitió en el baloncesto profesional entre los años 1982 y 2001. Hasta 1996 lo hizo, de manera ininterrumpida, en el CAI Zaragoza, donde tuvo un papel protagonista en la época dorada del club, con el que conquistó dos Copas del Rey y fue subcampeón de la Recopa de Europa.

Su trayectoria deportiva le llevó a ser convocado en 58 ocasiones por las selecciones españolas de formación y otras 64 por la selección absoluta, destacando su concurso en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

Ha recibido premios de diferentes instituciones y ámbitos como la insignia de oro de la ACB o la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo.

Contador

Contenido patrocinado