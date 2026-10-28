Zaragoza impulsa formación en inglés tecnológico para responder a la demanda de talento de empresas y centros de datos. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a la ciudadanía cursos gratuitos de capacitación tecnológica en inglés a través del programa AWS Futuro IA, impulsado por Amazon Web Services (AWS) y Kings Corner Edtech, con el objetivo de mejorar las competencias profesionales de los participantes y prepararles para las oportunidades de empleo que genera el desarrollo del sector tecnológico, tanto en empresas como centros de datos.

La iniciativa busca dar respuesta a las nuevas necesidades de cualificación vinculadas a la transformación digital y a la llegada al territorio de empresas tecnológicas y centros de datos, actividades que demandan profesionales con conocimientos digitales y capacidad para desenvolverse en inglés en entornos de trabajo cada vez más internacionales.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado este miércoles el programa de formación, que supone, ha dicho, "una herramienta para conectar el talento local con las necesidades de las empresas, favorecer la empleabilidad y contribuir a que Zaragoza aproveche las oportunidades económicas asociadas a las nuevas inversiones tecnológicas".

Chueca ha estado acompañada en la rueda de prensa por el responsable de Programas Educativos y de la Alianza Tech de AWS en España, Iñaki Bilbao, y el CEO de Kings Corner, Alex García.

"Zaragoza se ha consolidado como el hub tecnológico y digital de referencia en el sur de Europa y muestra de ello es que en nuestra provincia contamos ya con cerca de 200 empresas del sector tecnológico, una concentración de talento y actividad empresarial que sigue creciendo año tras año", ha afirmado Natalia Chueca.

Buen ejemplo de ello, ha asegurado, es la propia Amazon Web Services, que está implantando en Zaragoza un centro de datos de referencia, que "sitúa a nuestro territorio en la vanguardia europea de la infraestructura en la nube y la computación".

"Todas esas empresas, todos esos centros de datos y todas esas plataformas tecnológicas demandan perfiles cualificados. Perfiles que no solo dominen las tecnologías del futuro, sino que tengan la capacidad de desenvolverse en inglés en entornos de trabajo dinámicos e internacionales", ha destacado la alcaldesa.

Por ello, el objetivo prioritario del Ayuntamiento, ha apuntado, es conectar el talento local con las demandas reales del mercado laboral. "Queremos que cada inversión tecnológica que llega a Zaragoza se traduzca en empleo de calidad para nuestros vecinos", ha indicado.

ADQUIRIR COMPETENCIAS

Los cursos permiten adquirir competencias lingüísticas directamente aplicables al ámbito profesional y acercan a los participantes a conceptos y herramientas fundamentales de la economía digital.

La formación es completamente gratuita y se desarrolla online, lo que facilita el acceso y la conciliación con otras actividades formativas o laborales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza refuerza su apuesta por una formación orientada al empleo y alineada con la evolución del mercado laboral, facilitando que la ciudadanía pueda prepararse para los perfiles profesionales que demanda un sector tecnológico en crecimiento.

FORMACIÓN ADAPTADA AL NIVEL DE CADA PARTICIPANTE

Los cursos están dirigidos a personas mayores de 18 años residentes en Zaragoza que quieran mejorar su inglés en contextos tecnológicos y profesionales.

Se orientan especialmente a estudiantes, alumnado de Formación Profesional y Universidad, profesionales del sector tecnológico o empresarial, y ciudadanos interesados en la innovación y las nuevas oportunidades de empleo. El acceso a los cursos especializados de inglés tecnológico requiere un nivel mínimo B1.

Para facilitar la participación, el programa incluye una prueba de nivel online que permite determinar el itinerario formativo más adecuado para cada persona. Quienes todavía no alcancen el nivel requerido podrán acceder gratuitamente a cursos de inglés general de nivel A1 o A2, según el resultado de la evaluación inicial.

Una vez superados estos niveles, podrán continuar con el curso B1 y, posteriormente, acceder a los dos cursos especializados en inglés tecnológico. Este recorrido permite ampliar el acceso a la formación y avanzar progresivamente hacia las competencias lingüísticas necesarias para desenvolverse en empresas digitales y otros entornos profesionales tecnológicos.

DOS CURSOS ESPECIALIZADOS EN EL INGLÉS DEL SECTOR TECNOLÓGICO

El programa AWS Futuro IA incluye dos cursos online de 30 horas cada uno, diseñados para aplicar el inglés a situaciones y contenidos propios del entorno profesional digital. 'Boost your English in a Tech Company' se centra en la comunicación cotidiana dentro de las empresas tecnológicas. Trabaja situaciones como la participación en reuniones, el uso de herramientas digitales, la resolución de problemas, la comunicación profesional y el trabajo en equipo.

También incorpora el uso de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la productividad laboral. Por su parte, el segundo curso llamado 'English in the Transforming Digital World' introduce al alumnado en el contexto de la transformación digital y aborda, desde una perspectiva práctica, conceptos relacionados con las tecnologías emergentes, los sistemas cloud, las aplicaciones empresariales, el análisis de datos y la inteligencia artificial.

Ambos cursos permiten familiarizarse con el lenguaje y los conceptos que forman parte del día a día de las organizaciones tecnológicas, unas competencias especialmente relevantes para quienes quieran desarrollar su carrera profesional en empresas vinculadas a la digitalización y las infraestructuras digitales.

FORMACIÓN GRATUITA HASTA EL 1 DE MAYO DE 2027

Todos los cursos del programa deberán completarse antes del 1 de mayo de 2027. El Ayuntamiento de Zaragoza anima a las personas interesadas a realizar la prueba de nivel e iniciar su itinerario formativo con antelación para aprovechar esta oportunidad gratuita. La iniciativa se enmarca en AWS Futuro IA, un programa de ámbito nacional liderado por la Alianza Tech de AWS en España, orientado a ampliar el acceso a la formación en IA generativa y competencias digitales.

El proyecto forma parte del Compromiso por la Educación Tecnológica de Amazon, cuyo objetivo es formar a 500.000 estudiantes en habilidades digitales en España para 2027 y que -hoy- ya ha formado a más de 280.000 estudiantes. Kings Corner Edtech, empresa tecnológica del grupo aragonés Kings Corner, es responsable del diseño y desarrollo de la plataforma de aprendizaje del programa. El grupo desarrolla su actividad en los ámbitos de la enseñanza de idiomas, la Formación Profesional tecnológica y la formación para el empleo y las empresas.

La colaboración con Amazon Web Services, referente internacional en computación en la nube, inteligencia artificial y centros de datos, aporta al proyecto una conexión directa con ámbitos tecnológicos que están transformando las necesidades de cualificación de las empresas de Zaragoza, así como en otros ciudades y municipios en Aragón, y a nivel internacional.

Con esta oferta formativa, Zaragoza avanza en la preparación de profesionales capaces de responder a los retos de la economía digital.