Zaragoza impulsará una "gran red de energía solar" para autoconsumo en las cubiertas de 39 colegios de la ciudad

El consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, en rueda de prensa. - DANI MARCOS

ZARAGOZA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza transformará las cubiertas de 39 colegios públicos de la capital aragonesa en "una gran red municipal" de energía solar centrada en el autoconsumo, avanzando así hacia la sostenibilidad energética, la eficiencia económica y la optimización de sus recursos.

Este proyecto integral y "ambicioso" contempla "tanto el suministro energético a los inmuebles municipales como la cesión de las cubiertas de un total de 39 colegios de Educación Infantil y Primaria en el término municipal, que suman 89 edificios distintos, mediante la instalación de placas fotovoltaicas", ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, este miércoles en rueda de prensa.

Ha asegurado que esta incitativa "va a marcar un antes y un después con respecto a la utilización de la producción de fotovoltaica en nuestra ciudad y los aprovechamientos que de ahí se van a obtener, tanto por parte del Ayuntamiento de Zaragoza como de los vecinos". Igualmente, se ha comprometido a seguir impulsando políticas que rebajen la factura de los zaragozanos y ha adelantado que se prevé que el proyecto esté listo en el inicio del curso 2027/2028.

El objetivo es "permitir la instalación, el mantenimiento y la explotación de una amplia red de plantas de producción fotovoltaica, lo que facilitará la puesta en servicio de un sistema de autoconsumo colectivo a gran escala", ha especificado Serrano.

Ha recalcado que "en esta pionera comunidad energética, el propio Ayuntamiento de Zaragoza se erigirá como el consumidor principal de la energía limpia generada, garantizando un abastecimiento eficiente para estos equipamientos que, si bien son de titularidad autonómica, debe sufragar su factura energética".

En este punto, ha hablado del ahorro que supondrá este proyecto para el Ayuntamiento de Zaragoza: 322.812 euros anuales y 4 millones en los 15 años de vigencia del contrato.

Para poder llevar a cabo una actuación de esta envergadura, el Consistorio ha diseñado una fórmula jurídica que combina dos prestaciones inseparables dentro del mismo expediente. La primera se centra en "el suministro en régimen de autoconsumo, mediante el cual el Ayuntamiento se asegurará el abastecimiento de la energía eléctrica generada por las placas solares instaladas en los 39 equipamientos educativos durante toda la vigencia del contrato", ha detallado el consejero municipal.

Y, de forma paralela, la segunda prestación consiste en "la propia cesión demanial de las cubiertas de estos colegios, una autorización que permitirá a la entidad adjudicataria la utilización privativa durante 15 años de estos espacios tanto para acometer la instalación de los paneles como para su posterior explotación comercial", ha ahondado Serrano.

Este mecanismo garantiza que la empresa pueda generar los ingresos suficientes para recuperar la inversión inicial que ejecutará, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento actuará como el adquirente mayoritario de dicha energía para abastecer sus edificios, aunque no será el único usuario.

De hecho, la concepción del sistema de autoconsumo colectivo abre la puerta a que consumidores privados, como hogares o comercios situados a menos de cinco kilómetros de las instalaciones, puedan conectarse a esta red y beneficiarse directamente de la energía verde producida en los techos de sus barrios.

EVITAR LA EMISIÓN DE UNAS 1.069 TONELADAS DE CO2 AL AÑO

Según los cálculos técnicos recogidos en el expediente, "la energía mínima que será autoconsumida por el Ayuntamiento ascenderá a 4,27 GWh al año, que al ser de energía renovable supone evitar la emisión de unas 1.069 toneladas de CO2 al año o una equivalencia de crear un bosque de aproximadamente 53.400 árboles adultos", ha especificado Víctor Serrano.

El contrato tendrá una vigencia estipulada de 15 años, el modelo financiero establece un precio unitario máximo de 0,10 euros por kilovatio hora consumido, excluyendo el IVA, lo que supone un "ahorro sustancial sobre el precio del mercado", ha subrayado Serrano. Partiendo de estos parámetros, el presupuesto máximo de licitación se ha fijado en 6.414.720 euros.

LOTES

Para facilitar la operatividad técnica, agilizar las obras y fomentar la pluralidad en el proceso de adjudicación, el objeto del contrato se ha estructurado territorialmente dividiéndose en tres lotes.

El Lote 1 cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.885.668,80 euros; el Lote 2 asciende a 2.132.257,98 euros; y finalmente, el tercer lote, presenta un presupuesto de licitación de 2.396.796,22 euros.

Para incentivar la máxima concurrencia y evitar monopolios, las bases estipulan de manera rigurosa que las empresas licitadoras únicamente podrán resultar adjudicatarias de un solo lote, a excepción del supuesto en el que alguno de ellos pudiera quedar desierto por falta de ofertas, ha destacado Serrano.

En concreto, la zona 1, que está enmarcada en el este y sur de la ciudad, acoge 13 colegios con un total de 33 edificios, donde se instalarán 2.837 placas solares en su conjunto con una potencia de 1,13 MW. Se trata de los colegios Montecanal, Ciudad de Zaragoza, Valdespartera, Rosales del Canal, La Almozara, Gustavo Adolfo Bécquer, Emilio Calvete, Fernández Vizarra, San Jorge, Arcosur, Soledad Puértolas, Hispanidad y Valdespartera 3.

La zona 2 corresponde al norte de la capital aragonesa, con ocho centros educativos que sumarán 18 inmuebles para instalar un total de 3.208 placas fotovoltaicas con una potencia de 1,28 MW. Serán los colegios de Río Ebro, Cortes de Aragón, Parque Goya, José Antonio Labordeta, Josefa Amar y Borbón, Agustina de Aragón, Alborada y Jean Piaget.

Por último, la denominada zona 3, en el este ZAragoza, desde el norte al sur pasando por el centro, abarcará 17 centros educativos que aportan un total de 52 edificios, en los que se instalarán 3.606 placas para 1,44 MW. En este caso serán los colegios Ángel Riviere, Tomás Alvira, Doctor Azúa, San José de Calasanz, Joaquín Costa, Basilio Paraíso, Parque Venecia, La Estrella, La Jota, Marie Curie, Lucien Briet, Cándido Dominfo, Vadorrey-Les Allees, Rincón de Goya, Cesáreo Alierta, Espartidero y Juan Pablo Bonet.

En cuanto al desarrollo temporal del proyecto, una vez formalizado el contrato, la empresa dispondrá de un plazo máximo de un año para redactar los proyectos técnicos definitivos, obtener todos los permisos y títulos habilitantes requeridos por la legislación sectorial, y culminar la ejecución material de las obras.

A partir de la aprobación del acta de inicio de explotación por parte del Gobierno de Zaragoza, comenzará a computar oficialmente el periodo de 15 años ininterrumpidos de suministro.

Durante el inminente procedimiento de licitación, la eficiencia económica jugará un papel determinante, ya que el criterio basado en el precio por kilovatio hora otorgará hasta 75 puntos de forma automática a las mejores propuestas. Como broche a esta decidida apuesta por lo público, uno de los aspectos más garantistas y beneficiosos para las arcas de la ciudad es la cláusula de reversión de la infraestructura.

Finalizado el periodo de 15 años del contrato, la totalidad de las instalaciones fotovoltaicas revertirán de manera automática al Ayuntamiento de Zaragoza. A partir de ese momento, la administración municipal se convertirá en la titular absoluta de todas las plantas generadoras, lo que permitirá a la ciudad seguir aprovechando la energía limpia producida por las placas solares durante el resto de su vida útil, consolidando así un patrimonio verde y un modelo urbano estructuralmente más sostenible.