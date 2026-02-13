La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, y un técnico de su área - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza intensifica la campaña preventiva sobre la presencia de roedores en plataformas de veladores en la calzada, mediante una limpieza intensiva anual que ya ha comenzado, para propiciar el correcto funcionamiento de estos establecimientos al aire libre ante la llegada de la primavera y cuando hay una mayor afluencia de los ciudadanos.

Esta labor la lleva a cabo el Instituto Municipal de Salud Pública, del Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza y en colaboración con Horeca y la Asociación de Cafés y Bares para inspeccionar establecimientos que cuentan con terrazas a cuyos propietarios se les recuerda la necesidad de cumplir con los artículos 15.a t 21.2.d de la Ordenanza Municipal de Veladores.

Los distritos de La Almozara, Torrero y Delicias con los primeros que han comenzado a recibir estas visitas y se extenderán de forma progresiva por la ciudad.

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha subrayado que es "imprescindible esta labor preventiva" en cada una de esas terrazas que hay en la ciudad, tener un seguimiento de en qué momento se ha llevado a cabo esa limpieza y así tener controlado ese entorno de la calle, al igual que hay un control de los contenedores, mediante la participación ciudadana para evitar que queden restos de comida que puedan atraer a las plagas.

USAR LOS CONTENEDORES

De este modo, se acomete esta campaña coordinada con las asociaciones de hostelería y, por otro lado, también se trabaja el refuerzo de la limpieza para evitar que se deje basura fuera de los contenedores porque puede ser un foco de atracción para distintas plagas.

En rueda de prensa, Tatiana Gaudes ha abundado en la importancia de la "concienciación ciudadana" para evitar la basura fuera de los contenedores para que estas plagas proliferen y la actuación ya en el terreno que a lo largo de 2025 ha sido intensa con 3.400 tratamientos de desratización, que han motivado intervenciones reiteradas en cada zona lo que multiplica exponencialmente el trabajo realizado.

Gaudes también se ha referido a la labor de coordinación, intensificada el último año, con el Área de Urbanismo en desratizaciones preventivas antes y durante la realización de obras, como las de la plaza San Miguel y calle Coso, avenida de Valencia, El Portillo, las riberas del Huerva, y avenida de Cataluña, entre otras.

"Estamos en un momento de transformación y mejora de la ciudad, y se están poniendo todos los medios posibles para que la apertura de zanjas y la renovación de saneamientos no genere una mayor incidencia de presencia de roedores en las zonas en obra", ha comentado.

OTRAS PLAGAS

Además, el Instituto Municipal de Salud Pública ha realizado 940 tareas de desinsectación en 2025 y de tratamiento de otras plagas, como chinches --alrededor de un centenar-- a petición de los servicios sociales municipales; o de garrapatas, en 70 zonas verdes o los 282 avisos por molestias de palomas, con la captura de 2.700 ejemplares de estas aves.

También se han hecho tratamientos preventivos contra la mosca negra que son efectivos, ha resaltado Tatiana Gaudes, para recordar que su presencia viene condicionada por el comportamiento del Ebro y su caudal en invierno o primavera. En 2025 se han hecho 5 muestreos larvarios y 9 tratamientos distribuidos entre los ríos Ebro, Gállego y Huerva.

Tras indicar que se han afrontado más intervenciones ha avanzado que el presupuesto municipal de 2026 aumenta hasta los 500.000 euros para el control de plagas, como la mosca negra, palomas, garrapatas, chinches o vigilancia del mosquito tigre.

Al respecto, ha explicado que están en un proceso de reorganización y eso "también significa un aumento del presupuesto". Tras señalar que el tratamiento principal contra rodeadores o cualquier otro tipo de plagas es sobre todo en zonas que son municipales, como las alcantarillas, que es por donde se mueven las ratas, también se ha intensificado la labor en zonas de obras que son muchas en distintos puntos de la ciudad.

"Queremos mejorar, ya que tenemos que sacar un nuevo contrato de gestión de plagas, queremos aumentar esa dotación de personal de desratización o de enfrentamiento a cualquier otro tipo de plagas, también de chinches o de palomas, para mejorar la salubridad de la propia ciudad porque afecta a la propia salud de las personas y "cuanto más recursos destinemos a la prevención, menores veces tendremos que actuar", ha indicado Gaudes.