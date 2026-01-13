Zaragoza Luce amplía su duración y lleva el arte lumínico internacional a doce puntos de la ciudad

La alcaldesa Natalia Chueca durante la presentación del festival Zaragoza Luce. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival Zaragoza Luce, que interpretará la luz en clave artística contemporánea para promover la reflexión, el diálogo y el pensamiento en el entorno del Casco Histórico, llegará en el mes de febrero. La alcaldesa Natalia Chueca ha detallado cómo va a crecer, con respecto al estreno en 2025, este gran evento popular que logra conectar a los viandantes con algunos de los grandes referentes del arte lumínico a nivel internacional.

El festival, que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza conjuntamente con la agencia Antídoto y comisariado por Curro Melero, se extiende en duración y espacios fruto del gran interés que despertó en 2025, con 278.000 espectadores en total durante las tres jornadas con las que se estrenó.

Dicho seguimiento permite que el mes próximo se amplíe su exhibición hasta los cuatro días, entre el 19 y el 22 de febrero, y aumente un 50% los emplazamientos en los que se podrán contemplar las distintas propuestas artísticas, pasando de ocho a doce, en horario de 19.00 a 00.00 horas.

La puesta en marcha de Zaragoza Luce responde a un proyecto cultural de hacer accesible la cultura de primer nivel entre los ciudadanos, además de convertirla en un generador económico para el tejido local. De hecho, a los datos de asistencia se suma el impacto estimado superior a los 4.000.000 de euros y una ocupación hotelera un 20% superior a un fin de semana normal alcanzando una media cercana al 70 %. Incluso, las visitas guiadas se agotaron en muy poco tiempo y el Ayuntamiento de Zaragoza duplicó las plazas.

Natalia Chueca, que ha presidido la presentación de esta segunda edición, ha celebrado la consolidación de este festival con el que "ensalzamos el patrimonio de Zaragoza a través del arte contemporáneo y lo hacemos de forma abierta, democrática y accesible para todos. Zaragoza Luce es cultura de primer nivel sin barreras. Únicamente invitamos a salir a la calle, pasear por la ciudad y disfrutar del arte".

En cuanto al contenido, la regidora ha expresado que "el festival conecta con algo esencial: la emoción de redescubrir nuestros monumentos, nuestros edificios, nuestras plazas desde una nueva mirada. Este diálogo entre miradas, disciplinas y sensibilidades es una de las grandes fortalezas del festival. Porque Zaragoza Luce no es solo espectáculo; es contenido cultural, es pensamiento contemporáneo aplicado a la calle", ha concluido Chueca.

Las intervenciones lumínicas llegarán a la Plaza del Pilar, la Plaza de la Delegación del Gobierno, el Museo del Foro, la Plaza de la Lonja, la calle del Cisne, la Fuente de la Hispanidad, la Plaza San Juan de los Panetes, la Plaza del Justicia, la fachada del Colegio Oficial de Arquitectos, el Patio Diocesano del Museo Alma Mater, la Plaza San Felipe y la fachada del edificio de CaixaBank en la Plaza de España.

EVOLUCIÓN EN 2026

Las calles, las plazas y las fachadas del Casco Histórico volverán a convertirse en escenarios de arte lumínico contemporáneo, invitando al público a redescubrir la ciudad desde una nueva mirada. El festival refuerza su carácter internacional y, por lo tanto, su proyección con la participación de artistas de primer nivel mundial, cuyas obras convivirán con propuestas nacionales y locales, generando un diálogo creativo entre distintas disciplinas, contextos y sensibilidades.

Al mismo tiempo, Zaragoza Luce ha adquirido una nueva dimensión que lo vincula con el talento local a través de un plan formativo que facilitará el contacto de los estudiantes con estos referentes internacionales que van a ofrecer sus intervenciones artísticas en los doce edificios de la ciudad.

Esta iniciativa nace con el objetivo de acompañar, impulsar y generar oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones de creadores, poniendo en valor el papel del festival como plataforma de desarrollo cultural, de forma que se amplía el alcance del festival más allá de la exhibición artística y que se compone de tres acciones principales.

Una de ellas es la exposición de una intervención artística desarrollada por estudiantes de la Escuela de Arte de Zaragoza en colaboración con el creador local Néstor Lizalde, en un proceso compartido que permite a los alumnos participar activamente en todas las fases del proyecto.

La segunda de las acciones es una masterclass con artistas y/o comisarios especializados en arte lumínico, el sábado del festival en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Esta sesión ofrecerá a los alumnos la oportunidad de conocer trayectorias profesionales, metodologías de trabajo y enfoques para presentar una obra vinculados al arte de la luz y la intervención en el espacio urbano.

Asimismo, se programará una visita guiada por el recorrido del festival, en la que los participantes estarán acompañados por el comisario y/o algunos de los artistas invitados.

REFERENTES MUNDIALES

El Ayuntamiento ha pretendido también darle una dimensión más internacional a esta segunda entrega atrayendo a algunos de los representantes de la élite de la creación de intervenciones en escenarios urbanos basadas en la luz. Entre los nombres que componen el panel de artistas figura Lateral Office, un estudio canadiense de gran prestigio en arquitectura y diseño urbano, que junto a CS Design presenta Impulse, una instalación interactiva ya exhibida en grandes festivales del mundo y que convierte el juego colectivo en una experiencia artística participativa en plena Plaza del Pilar.

Otro de los grandes hitos de esta edición es la presencia de la norteamericana Janet Echelman, una de las artistas más populares del panorama internacional del arte público. Su obra Earthtime 1.26, instalada en la plaza de San Juan de los Panetes, ha recorrido ciudades de los cinco continentes.

El festival contará con Les Voyageurs del artista francés Cédric Le Borgne, cuyas figuras luminosas dialogan con el espacio urbano y la vida cotidiana. Sus figuras se exhibirán en la Calle del Cisne, Fuente de la Hispanidad, Plaza del Pilar, Museo Del Foro y plaza de la Lonja.

Desde Francia llega igualmente Collectif Scale, colectivo con una sólida trayectoria internacional en instalaciones audiovisuales inmersivas. Su obra Flux, presente en festivales y escenarios de todo el mundo, transforma la Plaza del Justicia en un organismo vivo donde luz, movimiento y música generan una experiencia sensorial envolvente.

La fachada del Colegio Oficial de Arquitectos acogerá Keyframes Games Stories, del colectivo galo Groupe LAPS, una propuesta que revisita la estética de los videojuegos arcade de los años 80 mediante luz y sonido, conectando memoria colectiva, cultura popular y arte digital contemporáneo.

En el ámbito nacional, Zaragoza Luce dispondrá de la obra Antimateria del diseñador de iluminación Maxi Gilbert, argentino afincado en Madrid que ha estado presente en la rueda de prensa de este martes, con una amplia trayectoria en grandes producciones culturales y musicales.

La fachada del edificio de CaixaBank será escenario de Transitar, del catalán Jou Serra, una obra de fuerte carga conceptual que aborda el movimiento colectivo y las migraciones como condición universal, reforzando el diálogo entre arte contemporáneo, compromiso social y espacio urbano.

Por último, este festival mantiene la presencia del talento local y con la formación con la creación Interferencias, creada por alumnado de la Escuela de Arte de Zaragoza junto al artista zaragozano Néstor Lizalde.

La continuación del festival ha sido posible gracias al apoyo de CaixaBank y del Gobierno de Aragón, a través de Turismo de Aragón, una alianza público-privada que refuerza el papel de la cultura como motor de desarrollo económico, cohesión social y proyección turística de la ciudad.